В столичном Кристийне начинаются дорожно-ремонтные работы

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, в этом году в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог будет приведено в порядок около 60 объектов по всему городу.

„В то время как крупные изменения в городском пространстве требуют проектирования и более длительного процесса, небольшие работы мы по возможности осуществляем в рамках восстановительного ремонта – будь то снижение высоты бордюров или дополнительное озеленение“, - уточнил Свет.

В ходе восстановительного ремонта в районе Кристийне будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. Помимо этого, запланированы санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, детские сады „Лепатрийну“, „Куллеркупу“ и „Канникезе“ уже оборудованы новой системой наружного освещения.

„В стадии строительства сейчас находится новое здание детского сада „Винди“. В прошлом году в этих детских садах устаревшая и энергозатратная система была заменена на новую и более экономичную, а теперь настал черед ремонта дворовой территории детского сада „Канникезе“, что позволит проводить там больше занятий на свежем воздухе. Радует, что ремонт детских садов в районе Кристийне является приоритетной задачей“, - сказал Рийбе.

Строительные работы выполнит предприятие Watercom OÜ. Стоимость проекта - 137 000 евро, срок выполнения работ – октябрь 2022 года.

Пешеходов и водителей просят соблюдать временную организацию дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.