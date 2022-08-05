Полиция Хельсинки предупреждает: с незнакомыми людьми обниматься опасно!

Полиция Хельсинки задержала карманника, который обнял свою жертву перед тем, как украсть у нее ожерелье. Однако этот случай может быть не единичным.

Комиссар по расследованию преступлений столичной полиции Лассе Лагербохм заявил, что подобные кражи происходили, например, во время очередей в ночной клуб.

„Вкратце, обычно это происходит так: мужчина встает в очередь в бар, чтобы поболтать с незнакомцами, похлопать по плечу и, наконец, обнять. После этого вещи исчезали из карманов или с шеи“, – рассказал Лагербохм.

Чаще всего карманники прибегали к таким методам в выходные дни между полуночью и 4 часами утра.

Кражи проходили в центре Хельсинки с 18 июня по 30 июля. В полиции предупредили, что карманники могут продолжать свою деятельность.

Следователи разыскивают еще как минимум одного злоумышленника, кого подозревают в кражах во время объятий.