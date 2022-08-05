Правда ли, что журнал Vogue в 1939 году разместил фотографию Гитлера и Евы Браун?

Во-первых, об американской реакции на фотосессию. Действительно, она не была однозначной, что неудивительно для многополярного общества с разными политическими интересами. В частности, члены палаты представителей от Республиканской партии Майра Флорес и Лорен Боберт , а также консервативный активист Скотт Преслер не упустили возможности упрекнуть президента Байдена за то, что тот отправляет миллиарды долларов помощи в Украину, пока её президент с супругой снимаются для модного журнала. Подобные комментарии неудивительны, поскольку рассуждения о деньгах налогоплательщиков — один из самых действенных инструментов в современной политической борьбе. Но вот про Гитлера респектабельные политики в своих комментариях не вспоминали.

26 июля модный журнал Vogue посвятил первой леди Украины Елене Зеленской большую онлайн-статью под заголовком „Портрет храбрости“. Статья сопровождалась фотографиями Зеленской и её супруга, одна из которых должна украсить обложку октябрьского номера журнала в печатной версии. А уже 27 июля в российских СМИ появилось множество однотипных публикаций, общее содержание которых можно передать цитатой с сайта интернет-телеканала „Царьград“ : „Результатом позирования перед камерой известного фотографа Энни Лейбовиц супругов Зеленских стала волна негодования также среди американских консерваторов. Мол, мы искренне верим, что Украина — страна на фронте, а они в журналах снимаются... Но интересно не только негодование со стороны помощников Украины. Дело в том, что сотрудники Vogue и во времена Гитлера не чурались славить нацизм. На страницах гламурного журнала в своё время появились фотографии Адольфа Гитлера и Евы Браун. Теперь это издание продвигает президента, реабилитировавшего нацизм в XXI веке. И это по-настоящему стыдно“. Также скандальную фотосессию с фюрером журналу Vogue припомнили экс-депутат Госдумы, политолог Сергей Марков и экс-депутаты Верховной рады, ныне проживающие в России, — Илья Кива и Владимир Олейник . На последнего сослался ресурс Life.ru . Чаще всего в публикациях фигурирует 1939 год, а в некоторых из них даже можно увидеть конкретную фотографию Гитлера и Браун из Vogue. Многие СМИ упомянули сделанное американскими пользователями сравнение снимков Зеленских с фотографией Гитлера и его любовницы, но при этом не утверждали, что фотография немецкой пары публиковалась в журнале Vogue. Среди них РИА „Новости“ , „ОНТ“ , „Альтернатива“ , „Версия“ и „Общественная служба новостей“ .

Основным же инфоповодом для российских СМИ стали комментарии под публикацией с будущей обложкой Vogue на официальной странице журнала в Twitter. Излишне говорить о том, что оставить их может кто угодно, человек какой угодно значимости и из какой угодно страны (далеко не всегда по аккаунту можно определить происхождение его владельца), в том числе платные боты и тролли. Тем не менее одна публикация (по-видимому, это было РИА „Новости“) запустила целую волну, хотя, строго говоря, на тот момент (вечер 27 июля) под самим постом никто чету Зеленских с Гитлером и Браун не сравнивал — это могло произойти при ретвите или внутри веток с комментариями. А вот уже 28 июля (по московскому времени) в комментариях действительно появились фотографии, подписанные Vogue 1939 с Гитлером и его гражданской на тот момент женой. Такую же фотографию мы можем увидеть в публикации телеканала „Царьград“, которая ссылается на пост в Telegram пользовательницы Юлии Витязевой. Пост этот подписан словами: „Американцев, смотрю, уже не остановить“. Что означает эта подпись, Юлия уточнила в комментариях: „Поясняю: сейчас весь американский сегмент тви под завязку забит фотожабами, созданными по мотивам фотосета четы Зеленских для Vogue. Это одна из них. Явно намекающая на определённые параллели“.

Неужели мы имеем дело с фотошопом? Увы, но это так. Оригинальная фотография была сделана в районе 1940 года доктором Теодором Мореллем, личным врачом Гитлера, и запечатлела Гитлера, Еву Браун и жену Морелля Иоганну. Как мы видим, жена Морелля вообще находится между Гитлером и Браун, так что автору фейкового фото пришлось делать коллаж, вырезав её. И нет, мы не найдём этот снимок в архиве журнала Vogue хотя бы потому, что на тот момент (1939–1940 годы) Ева Браун числилась просто личным секретарём Гитлера, ей было запрещено появляться рядом с Гитлером на высокопоставленных встречах, а о любовной связи знало только ближайшее окружение фюрера.

Основным же распространителем фейковой фотографии стал пользователь Twitter с ником Hail Seitan (High-Octane Commie) (буквально — „высокооктановый коммунист“). Он опубликовал свой твит с коллажем и подписью „Рад видеть, что некоторые дерьмовые вещи не меняются“ вечером 27 июля, вызвав более 3000 ретвитов. В ответ на возмущённые комментарии читателей автор заявил, что не утверждал, будто фото с Гитлером появлялось в Vogue, хоть и не нашёл опровержений этого. Из остальных публикаций автора видно, что он придерживается крайне левых взглядов. При этом коллаж был опубликован уже после публикации в РИА „Новости“, то есть, по-видимому, стал реакцией на первую волну комментариев на эту тему.

Таким образом, фотография Гитлера и Евы Браун якобы со страниц Vogue на самом деле сфальсифицирована в фоторедакторе. Авторы фейка, очевидно, хотели с его помощью провести параллель между руководителями Украины и Третьего рейха, попутно обвинив журнал Vogue в непреходящей любви к нацистам. При этом, по сути, перед нами пример дезинформации.

Итог: Фейк