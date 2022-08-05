ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (163-й день) | О чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи?

Половина стран „Большой двадцатки“ не поддержала и не ввела масштабные санкции против России из-за войны в Украине. Высокопоставленные чиновники западных стран выступали за жесткую экономическую блокаду России и были удивлены отсутствием согласия со стороны многих стран „двадцатки“, пишет Bloomberg.

„Справедливая Россия“ создала „группу по расследованию антироссийской деятельности“. Она потребовали уволить Ивана Урганта и Александра Васильева с Первого канала, а режиссера Александра Молочникова — из Большого театра. Ургант ответил постом в Telegram в шутливой форме.

Посольство Латвии в России на неопределенный срок прекратило прием заявлений на получение визы от граждан РФ. Заявления на получение визы принимаются только в тех случаях, когда въезд человека в страну связан с участием в похоронах близкого родственника.

В Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Владимир Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за „пакетное решение“ по ситуации с вывозом украинского зерна, которое было достигнуто соглашениями, подписанными Россией и Украиной в Стамбуле. Эрдоган в ответ сказал, что Россия и Турция откроют новую страницу в своих двусторонних отношениях. Страны также обсудят проект завершения строительства АЭС „Аккую“.

Россия высылает 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве. В сообщении ведомства говорится, что это ответные меры на высылку 70 российских дипломатов из Болгарии в конце июня и закрытие генконсульства России в Русе.

Министерство обороны Турции сообщило, что три судна с украинским зерном, ожидавшие выхода из портов Украины, вышли в море - стоявшие в Черноморске сухогрузы Polarnet и Rojen направились, соответственно, в Карасу (Турция) и в британский Тизпорт, а Navistar вышел из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия. В общей сложности на борту этих судов - более 58 тысяч тонн кукурузы.

Донецк подвергся новому обстрелу, заявил мэр города Алексей Кулемзин. В результате атаки в городе загорелось здание железнодорожного вокзала.

Оккупированные Энергодар и Запорожскую АЭС обстреляли. Об этом сообщил украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Украинская компания сообщает в своем телеграм-канале, что Запорожская АЭС на оккупированной Россией территории подверглась второму российскому обстрелу за день. „Вечером 5 августа российские террористы повторно обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три „прилета“ зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор“, - говорится в сообщении. По информации „Энергоатома“, оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет“, - говорится в сообщении. О двух обстрелах сообщают также российские агентства, но они пишут, что стреляли украинцы и из артиллерии. Оперативно проверить заявления сторон в условиях войны невозможно.

Председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева заявила, что в результате сегодняшнего обстрела Николаева были ранены как минимум 22 человека.