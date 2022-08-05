Россиянина Винника наконец экстрадировали в США. Почему Америка добивалась этого целых пять лет?

Александр Винник, который с 2020 года отбывал срок во Франции, совершил за последние дни сразу несколько авиаперелетов. В четверг 4 августа французские правоохранительные органы отправили его в Грецию. А уже в ночь на пятницу их греческие коллеги передали его дальше в США: из Афин он полетел в Бостон и далее - в Сан-Франциско, рассказали РИА Новости в семье россиянина.

Французский адвокат Винника тоже рассказал CNN, что из Греции его подзащитного тут же выслали в США. Мать Винника подтвердила Би-би-си эту информацию.

Американские власти добивались этого пять лет, чему Винник отчаянно сопротивлялся. Би-би-си вспоминает основные этапы противостояния.

За что арестовали Винника

25 июля 2017 года Александр Винник был арестован на пляже одного из курортов греческого полуострова Халкидики, где он отдыхал с женой и двумя сыновьями.

Пришли за ним греческие силовики, но запрос на его арест отправило ФБР: в США его подозревают в создании и администрировании биржи по обмену криптовалют BTC-e, которая входила в десятку крупнейших криптоплощадок мира с суточным оборотом в 66 млн долларов.

Так как биржа не соблюдала законодательство по отмыванию денег - например, там была возможна торговля с анонимных аккаунтов, - то весь оборот BTC-e был отнесен американским властями к нелегальному. Суд Северного округа Калифорнии оценил его в 9 млрд долларов, а в пресс-релизе минюста США была указана сумма в 4 млрд. Именно ее чаще всего и называют в медиа, когда описывают суть претензий к Виннику.

Кроме того, по данным американских властей, через BTC-e были отмыты биткоины, украденные с некогда крупнейшей в мире японской криптобиржи Mt.Gox.

Сам Винник говорит, что лишь консультировал BTC-e, хотя несколько журналистских расследований - например, журнала РБК - показывают, что его вовлеченность в дела биржи была более глубокой.

Сколько Винник провел в Греции