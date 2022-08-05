ФОТО | Какова обстановка около других советских памятников в Нарве?(6)
Около монумента „Танк Т-34“ продолжают дежурить люди, кто-то приносит цветы, кто-то зажигает свечи. А вот около других советских памятников людей нет. Однако видно, что кто-то к ним все-таки приносит цветы.
Возле памятника младшему лейтенанту Графову свежие красные гвоздики и искусственные венки. Гвоздики несут и к монументу „Три штыка“, где еще позавчера цветов не было. Около памятника освободителям Нарвы тоже наблюдаются цветы, как свежие, так и увядшие, которые, вероятно, еще не успели убрать.
Премьер-министр Кая Каллас на днях сообщила, что в Эстонии нужно демонтировать порядка 200-400 советских памятников. Это больше, чем предполагалось ранее. Красноармейские монументы должны быть удалены из публичного пространства, это решено, отметила премьер-министр.