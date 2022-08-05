ФОТО | Какова обстановка около других советских памятников в Нарве?

Возле памятника младшему лейтенанту Графову свежие красные гвоздики и искусственные венки. Гвоздики несут и к монументу „Три штыка“, где еще позавчера цветов не было. Около памятника освободителям Нарвы тоже наблюдаются цветы, как свежие, так и увядшие, которые, вероятно, еще не успели убрать.