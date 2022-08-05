Дмитрий Песков назвал возмутительным решение Эстонии снести советские памятники

„Мы считаем это возмутительным. Война с общей историей, избавление от памятников тем, кто спас Европу от фашизма, конечно, возмутительно. Это не красит никакую нацию, в том числе Эстонию“, - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что воспрепятствовать данному решению у Москвы возможностей нет, но можно было бы сформулировать предложение, чтобы эти монументы не уничтожались, а были вывезены в Россию. „Такая тема могла бы иметь право на существование, но в данном случае просто нужно решительно осудить такую практику“, - добавил он.

В четверг на своем заседании кабинет министров Эстонии принял решение о необходимости полного демонтажа советских памятников на территории республики. По оценкам властей, в Эстонии до сих пор стоят от 200 до 400 памятников с советской символикой.