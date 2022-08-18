Счет ESTO — позволяет совершать покупки выгоднее

Давайте вместе посмотрим, как ESTO — компания, которая предоставляет финансово-технологичные услуги в странах Балтии — упрощает открытие счета и помогает вам лучше планировать свои расходы.

Что представляет собой кредитный счет ESTO?

Преимущество счета ESTO перед другими кредитными услугами заключается в том, что заемщик получает виртуальный кредит, средства с которого он может по необходимости переводить на свой личный банковский счет и далее использовать на любые цели. Кредитный счет совмещает в себе три вида всем знакомых финансовых услуг:

малый кредит, поскольку условия займа похожи

кредитную карту, поскольку похож принцип действия

покупки в рассрочку, поскольку проценты и другие выплаты определяются только исходя из переведенной на личный банковский счет кредитной суммы.

Как работает кредитный счет ESTO?

Приятная особенность кредитного счета ESTO заключается в том, что его можно открыть в тот же день, без платы за договор и обслуживание. Вся процедура проходит онлайн. После одобрения лимита и подписания договора кредитной линии вы сразу же получаете доступ к ежемесячному кредитному лимиту.

„Эта особенность делает наши кредитные счета понятными и удобными для наших клиентов. Комфорт наших клиентов играет для нас важную роль. Часто дополнительные средства часто бывают нужны в момент покупки или день-в-день. Поэтому с ESTO мы даем возможность клиентам переводить средства на со счета ESTO на личный банковский счет одним нажатием, а поступление может быть уже в тот же день“, — объясняет Мартин Устаал, руководитель эстонского рынка ESTO.

Размер одобренного кредитного лимита зависит от доходов клиента. Открытым счетом можно пользоваться в любое время, снимать средства с него можно любыми частями. Проценты начисляются только за использованную сумму.