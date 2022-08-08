Счет ESTO — открывается за минуту, позволяет совершать покупки дешевле, чем когда-либо
В последние годы помимо выдачи кредитов и других видов финансирования популярность приобрели кредитные счета — в первую очередь потому, что выданные средства можно использовать не все сразу, а частями и только по необходимости. А платить проценты только за использованный кредит.
Давайте вместе посмотрим, как ESTO — компания, которая предоставляет финансово-технологичные услуги в странах Балтии — упрощает открытие счета и помогает вам лучше планировать свои расходы.
Что представляет собой кредитный счет ESTO?
Преимущество счета ESTO перед другими кредитными услугами заключается в том, что заемщик получает виртуальный кредит, средства с которого он может по необходимости переводить на свой личный банковский счет и далее использовать на любые цели. Кредитный счет совмещает в себе три вида всем знакомых финансовых услуг:
малый кредит, поскольку условия займа похожи
кредитную карту, поскольку похож принцип действия
покупки в рассрочку, поскольку проценты и другие выплаты определяются только исходя из переведенной на личный банковский счет кредитной суммы.
Как работает кредитный счет ESTO?
Приятная особенность кредитного счета ESTO заключается в том, что его можно открыть бесплатно всего за одну минуту, после чего вы сразу же получаете доступ к ежемесячному кредитному лимиту.
„Эта особенность делает наши кредитные счета быстрыми, простыми и удобными для наших клиентов. Скорость здесь, безусловно, играет ключевую роль — деньги можно перевести на банковский счет одним нажатием“, — объясняет Мартин Устаал, руководитель эстонского рынка ESTO.
Размер одобренного кредитного лимита зависит от доходов клиента. Открытым счетом можно пользоваться в любое время, снимать средства с него можно любыми частями. Проценты начисляются только за использованную сумму.
Например, если вам одобрен и открыт кредитный счет на 2000 евро, а вы вывели с него только 1000, то вам нужно будет вернуть 1000 евро, и проценты будут начислены только на эту сумму. Если вы израсходуете еще 500 евро со своего кредитного счета, объем выплаты и проценты вырастут в соответствии с этой суммой.
Что отличает кредитный счет ESTO?
Кредитный счет ESTO выгодно отличается от других подобных услуг в первую очередь тем, что ESTO предоставляет своим клиентам целую экосистему, объединяющую в себе разные платежные решения. К примеру, своим ESTO кредитным лимитом, ESTO рассрочкой и партнерскими скидками можно управлять в одном личном кабинете.
25 000 пользователей ежедневно
По словам Мартина Устаала, кредитным счетом ESTO в Эстонии ежедневно пользуется более 25 000 клиентов — и эта цифра постоянно растет. Лимит кредитного счета определяется системой индивидуально для каждого пользователя в соответствии с его платежеспособностью. Средний размер лимита кредитного счета сейчас — между 2000 и 4000 евро.
Специальные предложения от магазинов-партнеров ESTO
Благодаря партнерским программам лояльности многие покупки с кредитного счета становятся выгоднее благодаря специальным предложениям и эксклюзивными сезонным скидкам от компаний-партнеров ESTO. Более того, вам не нужно будет сразу же оплачивать полную стоимость покупки, если вам это не удобно - с ESTO можно платить по частям..
В данный момент ESTO предлагает самый широкий выбор платежных решений в Балтии, а сеть партнеров сервиса включает в себя более 2000 магазинов и более 200 000 частных пользователей.
Устаал поясняет, что многие крупные компании в Балтии предлагают скидки для тех, кто пользуется платежными решениями ESTO. Это, к примеру, такие предприятия как Kaup24, Valge Klaar, Goldtime, Bigbox, Elkor, Expert, Shoppa.ee, Rademar, Sportland, Tradehouse, Home4you, Sotka, Asko и многие другие.
Сервис по предоставлению финансовых услуг ESTO был запущен в Эстонии в 2017 году. Компания была основана потому, что на рынке ощущалась потребность в новом поколении платежных решений, которые были бы выгодны как продавцу, так и клиенту.
* Любое финансовое решение связано с определенными рисками и обязательствами. ESTO всегда готовы пойти вам навстречу — тем не менее, мы рекомендуем тщательно обдумывать каждое решение.
ESTO предлагает кредиты на условиях кредитного счета (кредитной линии) ESTO: при кредите на сумму 1000 евро сроком на 12 месяцев фиксированная ставка будет равна 14.90% в год, годовая ставка — 29.91%, полная сумма выплаты будет равна 1149 евро. Срок выплаты — от 3 до 60 месяцев. С более подробными условиями вы можете ознакомиться на сайте ESTO.