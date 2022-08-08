Счет ESTO — открывается за минуту, позволяет совершать покупки дешевле, чем когда-либо

Давайте вместе посмотрим, как ESTO — компания, которая предоставляет финансово-технологичные услуги в странах Балтии — упрощает открытие счета и помогает вам лучше планировать свои расходы.

Что представляет собой кредитный счет ESTO?

Преимущество счета ESTO перед другими кредитными услугами заключается в том, что заемщик получает виртуальный кредит, средства с которого он может по необходимости переводить на свой личный банковский счет и далее использовать на любые цели. Кредитный счет совмещает в себе три вида всем знакомых финансовых услуг:

малый кредит, поскольку условия займа похожи

кредитную карту, поскольку похож принцип действия

покупки в рассрочку, поскольку проценты и другие выплаты определяются только исходя из переведенной на личный банковский счет кредитной суммы.

Как работает кредитный счет ESTO?

Приятная особенность кредитного счета ESTO заключается в том, что его можно открыть бесплатно всего за одну минуту, после чего вы сразу же получаете доступ к ежемесячному кредитному лимиту.

„Эта особенность делает наши кредитные счета быстрыми, простыми и удобными для наших клиентов. Скорость здесь, безусловно, играет ключевую роль — деньги можно перевести на банковский счет одним нажатием“, — объясняет Мартин Устаал, руководитель эстонского рынка ESTO.

Размер одобренного кредитного лимита зависит от доходов клиента. Открытым счетом можно пользоваться в любое время, снимать средства с него можно любыми частями. Проценты начисляются только за использованную сумму.

Например, если вам одобрен и открыт кредитный счет на 2000 евро, а вы вывели с него только 1000, то вам нужно будет вернуть 1000 евро, и проценты будут начислены только на эту сумму. Если вы израсходуете еще 500 евро со своего кредитного счета, объем выплаты и проценты вырастут в соответствии с этой суммой.

Что отличает кредитный счет ESTO?