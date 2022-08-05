Глава Департамента образования Таллинна: план перейти на эстоноязычное образование в установленный срок неосуществим

„Цель хорошая, но план перейти на эстоноязычное образование в установленный срок неосуществим. С этой осени в Таллиннском университете по учебной программе „Эстонский язык как второй язык“ начнут обучение 16 учащихся. Через два года они завершат обучение. Сколько из них будут работать в сфере образования, сколько пойдут в русские школы? Проблема дефицита учителей актуальна не только в русских, но и в эстонских школах“, - отметил Рунду.

Для решения ситуации с нехваткой педагогов, новый руководитель Таллинского департамента образования находит возможным привлекать к преподаванию специалистов из частного сектора.

„Я знаю, что эта идея понравится не всем, но нужно начать сотрудничество с частным сектором. Начиная с инициативы Edumus, когда специалисты частного сектора в дополнение к своей основной работе также преподают в школе. Немецкая гимназия, таким образом, получила учителя физики и учителя экономики.

Но это, конечно, не идеальное решение, в длительной перспективе все же нужно вносить вклад в новое поколение учителей и опорных специалистов“, - уверен Каарел Рунду.