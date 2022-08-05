ВИДЕО | Невероятная ошибка: Hyundai перевернулся на крышу на первом же повороте

Солберг допустил ошибку при вхождении в первый же поворот первого пятничного заезда, и его Hyundai i20 N Rally1 перевернулся через крышу.

На сегодняшний день Солберг гонку закончил. Еще неизвестно, сможет ли он продолжить завтра.

„Задняя часть машины вышла из-под контроля, и я сразу понял, что не смогу вернуть ее на дорогу. Я увидел дерево и сначала подумал, что делаю пируэт, но на самом деле перелетел через крышу. Не знаю, назвать ли это неудачей или глупостью“, — сказал Солберг порталу DirtFish.

В этом сезоне 20-летний Солберг набрал очки только в двух ралли Кубка мира. Он был шестым в Швеции и десятым в Кении.

„Было много неудач. В Хорватии и здесь я попал в аварию, но оба раза задняя часть машины внезапно вышла из-под контроля. Я не понимаю, почему такие вещи случаются, — сказал он, сдерживая слезы, и продолжил: — Я не знаю, что сказать. Нам и всей команде Hyundai сейчас очень тяжело“.

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