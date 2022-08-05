Хотел добраться до Латвии и мечтал о Париже. Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Валерия

Мобильный телефон мужчина с собой не взял.

Валерий любит общаться с людьми, часто говорит о себе в третьем лице. Несмотря на преклонный возраст, может преодолевать большие расстояния, используя в том числе чужие велосипеды.

По данным, которыми располагает полиция, перед уходом Валерий интересовался, как добраться до Латвии, а также говорил, что хочет доехать до Парижа. В 2020 году мужчина также ушел из дома и позже его обнаружили в Польше.

Имеются основания полагать, что и сейчас он покинул страну и направился в Центральную Европу.

Рос Валерия 165 см. Был одет в темную флисовую кофту на замке, черные брюки и черную шляпу.

Полиция просит всех, кто располагает информация о местонахождении Валерия, сообщить об этом по номеру 112 или попросить мужчину связаться с близкими.