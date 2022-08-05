Президент Алар Карис: танку времен Второй мировой войны место не на постаменте у шоссе, а в музее(78)
Глава государства Алар Карис заявил, что если некоторое время назад он считал хорошим решением поставить мемориальную доску, объясняющую историю танка, то сейчас этого уже недостаточно.
Мнение Президента полностью опубликовано ниже:
Чтоб танк нас не поссорил.
Поговорим о знаках истории. Спокойно, без гнева и упрямства, не обижая и не задевая.
Приказ президента Путина российской армии атаковать Украину 24 февраля изменил значение многих мемориалов Второй мировой войны в Европе. В том числе в Эстонии. Война России против Украины настолько варварская, настолько непонятная и отвергающая Европу 21 века, что в отношении к ней нет полутонов. Либо кто-то против этой войны и сегодняшней России, либо кто-то за эту войну и сегодняшнюю Россию.
Беспристрастности больше нет места.
Сами мемориалы безмолвны, но их значение теперь говорит с нами громким голосом. Тот же танк Т-34 на берегу реки Нарвы уже не символизирует только лишь события 1944 года – отступление немецких войск, наступление Красной Армии, павших солдат и Эстонию, оставшуюся под иноземной властью. Для многих жителей Эстонии этот старый танк символизирует смертоносные атаки российских войск на украинские города и села. Это касается и меня, потому что я видел боль и горе от почти идентичных российских танков в Украине.
Такой символ не вписывается в наше общественное пространство.
Если некоторое время назад я думал, что можно приставить к танку табличку, объясняющую историю, то теперь этого недостаточно. Место танка Второй мировой войны не на постаменте у дороги, соединяющей Нарву и Нарва-Йыэсуу, а в музее. В музее танк снова стал бы частью истории, не позволил бы нам ссориться, и мы могли бы решать насущные проблемы.
То же самое должно произойти и с другими памятниками и надгробиями времен последней мировой войны, стоящими в эстонских городах, которые переносятся из парков в музеи или на кладбища. Историческое разнообразие при этом не исчезает, а ставится на достойное место, где оно не задевает многих людей и не сеет зерна конфронтации. На кладбище каждый может вспомнить погибших в годы Второй мировой войны. И одно важное напоминание: Эстония не участвовала в этой войне как сторона, а стала жертвой как коммунистического, так и нацистского режимов.
Перемещая памятники, мы все же оставляем историю со всеми ее противоречиями и болью. Мне нравится обнадеживающая поговорка о том, что у общин в Эстонии может быть разное прошлое, но есть общее будущее. Все люди, решившие жить здесь постоянно, являются соотечественниками, и об этом стоит помнить.
Нам нужно терпение, чтобы разговаривать с людьми и объяснять им решения правительства, если по какой-то причине местная власть отдает ответственность за решение государству. Всем нашим жителям должно быть понятно, почему такие решения приняты. С другой стороны, это означает, что власть должна не только разъяснять, но и действовать, тогда никто не усомнится в том, может ли власть выполнить свои решения. Может.
И еще кое-что. Социальные сети и СМИ полны инструкций о том, что и как делать с военными символами, особенно в Ида-Виру, что и как должны говорить или не говорить местные лидеры мнений. Тот, кто действительно хочет быть полезным Нарве и Ида-Вирумаа в целом, должен рассмотреть обращение главного редактора Põhjarannik Эрика Гамзеева: патриотическим поступком было бы приехать работать и жить в Ида-Вирумаа, что могут сделать учителя, врачи, инженеры, предприниматели и люди из многих других сфер общества, которые принесут в этот регион свежий импульс для развития, укрепят дружелюбную настроенность ко всему эстонскому. Многие сделали это и, надеюсь, еще многие сделают. Те, кто способен видеть, что Нарва - это не только танк.
Определение Нарвы как города, в котором находится танк, было бы оскорбительным и вводящим в заблуждение. Я не хочу этого. Нарва - нечто большее.