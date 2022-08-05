Новости Эстонии
05.08.2022, 13:10

Президент Алар Карис: танку времен Второй мировой войны место не на постаменте у шоссе, а в музее

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Алар Карис
Алар Карис
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Глава государства Алар Карис заявил, что если некоторое время назад он считал хорошим решением поставить мемориальную доску, объясняющую историю танка, то сейчас этого уже недостаточно.

Мнение Президента полностью опубликовано ниже:

Чтоб танк нас не поссорил.

Поговорим о знаках истории. Спокойно, без гнева и упрямства, не обижая и не задевая.

Приказ президента Путина российской армии атаковать Украину 24 февраля изменил значение многих мемориалов Второй мировой войны в Европе. В том числе в Эстонии. Война России против Украины настолько варварская, настолько непонятная и отвергающая Европу 21 века, что в отношении к ней нет полутонов. Либо кто-то против этой войны и сегодняшней России, либо кто-то за эту войну и сегодняшнюю Россию.

Беспристрастности больше нет места.

Сами мемориалы безмолвны, но их значение теперь говорит с нами громким голосом. Тот же танк Т-34 на берегу реки Нарвы уже не символизирует только лишь события 1944 года – отступление немецких войск, наступление Красной Армии, павших солдат и Эстонию, оставшуюся под иноземной властью. Для многих жителей Эстонии этот старый танк символизирует смертоносные атаки российских войск на украинские города и села. Это касается и меня, потому что я видел боль и горе от почти идентичных российских танков в Украине.

Такой символ не вписывается в наше общественное пространство.

Если некоторое время назад я думал, что можно приставить к танку табличку, объясняющую историю, то теперь этого недостаточно. Место танка Второй мировой войны не на постаменте у дороги, соединяющей Нарву и Нарва-Йыэсуу, а в музее. В музее танк снова стал бы частью истории, не позволил бы нам ссориться, и мы могли бы решать насущные проблемы.

То же самое должно произойти и с другими памятниками и надгробиями времен последней мировой войны, стоящими в эстонских городах, которые переносятся из парков в музеи или на кладбища. Историческое разнообразие при этом не исчезает, а ставится на достойное место, где оно не задевает многих людей и не сеет зерна конфронтации. На кладбище каждый может вспомнить погибших в годы Второй мировой войны. И одно важное напоминание: Эстония не участвовала в этой войне как сторона, а стала жертвой как коммунистического, так и нацистского режимов.

Перемещая памятники, мы все же оставляем историю со всеми ее противоречиями и болью. Мне нравится обнадеживающая поговорка о том, что у общин в Эстонии может быть разное прошлое, но есть общее будущее. Все люди, решившие жить здесь постоянно, являются соотечественниками, и об этом стоит помнить.

Нам нужно терпение, чтобы разговаривать с людьми и объяснять им решения правительства, если по какой-то причине местная власть отдает ответственность за решение государству. Всем нашим жителям должно быть понятно, почему такие решения приняты. С другой стороны, это означает, что власть должна не только разъяснять, но и действовать, тогда никто не усомнится в том, может ли власть выполнить свои решения. Может.

И еще кое-что. Социальные сети и СМИ полны инструкций о том, что и как делать с военными символами, особенно в Ида-Виру, что и как должны говорить или не говорить местные лидеры мнений. Тот, кто действительно хочет быть полезным Нарве и Ида-Вирумаа в целом, должен рассмотреть обращение главного редактора Põhjarannik Эрика Гамзеева: патриотическим поступком было бы приехать работать и жить в Ида-Вирумаа, что могут сделать учителя, врачи, инженеры, предприниматели и люди из многих других сфер общества, которые принесут в этот регион свежий импульс для развития, укрепят дружелюбную настроенность ко всему эстонскому. Многие сделали это и, надеюсь, еще многие сделают. Те, кто способен видеть, что Нарва - это не только танк.

Определение Нарвы как города, в котором находится танк, было бы оскорбительным и вводящим в заблуждение. Я не хочу этого. Нарва - нечто большее.

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