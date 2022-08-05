Президент Алар Карис: танку времен Второй мировой войны место не на постаменте у шоссе, а в музее

Мнение Президента полностью опубликовано ниже:

Чтоб танк нас не поссорил.

Поговорим о знаках истории. Спокойно, без гнева и упрямства, не обижая и не задевая.

Приказ президента Путина российской армии атаковать Украину 24 февраля изменил значение многих мемориалов Второй мировой войны в Европе. В том числе в Эстонии. Война России против Украины настолько варварская, настолько непонятная и отвергающая Европу 21 века, что в отношении к ней нет полутонов. Либо кто-то против этой войны и сегодняшней России, либо кто-то за эту войну и сегодняшнюю Россию.

Беспристрастности больше нет места.

Сами мемориалы безмолвны, но их значение теперь говорит с нами громким голосом. Тот же танк Т-34 на берегу реки Нарвы уже не символизирует только лишь события 1944 года – отступление немецких войск, наступление Красной Армии, павших солдат и Эстонию, оставшуюся под иноземной властью. Для многих жителей Эстонии этот старый танк символизирует смертоносные атаки российских войск на украинские города и села. Это касается и меня, потому что я видел боль и горе от почти идентичных российских танков в Украине.

Такой символ не вписывается в наше общественное пространство.

Если некоторое время назад я думал, что можно приставить к танку табличку, объясняющую историю, то теперь этого недостаточно. Место танка Второй мировой войны не на постаменте у дороги, соединяющей Нарву и Нарва-Йыэсуу, а в музее. В музее танк снова стал бы частью истории, не позволил бы нам ссориться, и мы могли бы решать насущные проблемы.