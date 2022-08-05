Эстонец стал чемпионом Европы по бильярду среди юниоров

В финальной серии до семи побед Гнадеберг вел 6-3, после чего представитель Финляндии переключился на другой режим и выиграл три игры подряд. Решающая партия надолго останется в памяти как самих финалистов, так и многих любителей бильярда. А именно, при счете 6:6, то есть в решающей игре, финскому спортсмену оставалось забить еще всего три шара, так что Ромппанен практически уже держал чемпионский титул.

Однако, представитель Финляндии допустил грубую ошибку и загнал нужный шар вместе с белым. Затем Ромппанен ударил рукой по столу, что трактуется как неспортивное поведение в бильярде и за что судья также выносит предупреждение. Гнадебергу ничего не оставалось, как забить два предельно простых шара (белые ставится на любое место на столе после ошибки соперника) и тем самым заработать себе титул чемпиона Европы.

„Золото Карла нынешнего чемпионата Европы и победа Андреса Петрова на чемпионате Европы по снукеру и в связи с этим переход в профессиональную снукерную лигу в качестве первого балтийского спортсмена — это знак качества и лучший подарок эстонским любителям бильярда к 25-летию Эстонской бильярдной ассоциации. Этот момент нужно использовать с умом – мы очень надеемся, что в феврале следующего года нам удастся впервые провести этап европейской бильярдной лиги в Эстонии в спортивном зале „Калев“, – добавил представитель Эстонской бильярдной ассоциации Кристьян Куусик.

Ранее Денис Грабе, Марк Мяги, Михкель Рехепапп и несколько других эстонских бильярдистов привозили в Эстонию медали с титульных соревнований, но еще никому не удавалось выиграть золотую медаль.

Помимо Гнадеберга, в состав сборной Эстонии на недавно завершившемся чемпионате Европы по бильярду среди юниоров входили Сандер Конт и Рево Маймре ( до 17 лет), а также Герт Маймре и Иллимар Венцел (возрастная группа до 19 лет).

Помимо золотой медали в „Девятке“ Карл Гнадеберг занял пятое место в Стрейт Пуле.