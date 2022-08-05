Главный тренер „Пайде“ о поражении от топ-клуба Бельгии: если мы забьем первыми на выезде, то все возможно

Лиор Рафаэлов вывел „Андерлехт“ вперед на 10-й минуте. На 40-й минуте Фабио Силва установил окончательный счет в матче 0:2. Ответная игра состоится в Бельгии 11 августа.

„Конечно, я очень разочарован, да и команда в раздевалке была тоже очень разочарована. Радоваться было нечему“, - сказал эстонским журналистам после поражения главный тренер „Пайде“ Карел Воолайд. „У нас не было мыслей о том, что нам удалось избежать более крупного поражения. Само собой, в таких играх нужно сражаться, и игроки очень старались. Однако в футболе важны голы и умение реализовывать свои моменты. Мы больше всего разочарованы плохой реализацией“.

Воолайд не согласился с утверждением, что голы, пропущенные „Пайде“, дались сопернику легко. “Забитые голы не даются линии атаки легко. К сожалению, иногда со стороны складывается впечатление, что это дается легко. За всем этим стоит жесткий анализ, работа и качество соперника, а также уровень бельгийского чемпионата“, — пояснил главный тренер „Пайде“. „Футболисты не могут так легко достичь подобного уровня. Если вспомнить игру, то может показаться, что несколько хороших моментов так и не были реализованы. Иногда забиваются странные мячи, которые не вытекают из логики игры“.

Что вы сказали игрокам после игры? „Я сказал, что очень разочарован конечным результатом, потому что мы хотели большего, но, конечно же, ни один игрок не должен чувствовать себя виноватым. Вот как должна выглядеть настоящая битва за еврокубки“, — продолжил Воолайд. „Нам нужно держать выше голову и восстанавливать силы к новой неделе. Надо привести голову в порядок, чтобы ответную игру начать с чистого листа. Если мы забьем гол первыми, то все возможно“.