Рейнсалу в Украине: мы должны привлечь организаторов преступлений к ответственности

После поездки глава эстонского МИДа поделился своими впечатлениями от увиденного.

„Я своими глазами увидел разруху, которую Россия нанесла Украине своей жестокой войной. Вот уже 162 дня украинцы защищают свой дом и людей, а также ценности и принципы, которые уважает и ценит весь свободный и демократический мир.

Наш долг – поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не проиграет эту геноцидную войну. Это война, где сегодня в Донецке Россия убила восемь человек, которые ждали автобус. Еще четыре человека пострадали, в том числе трое детей.

Вчера в Киеве, когда я обсуждал с моим хорошим другом и коллегой Дмитрием Кулебой привлечение к ответственности организаторов преступлений, мы договорились работать для достижения этой цели вместе.

Сегодня я также встретился с украинскими воинскими частями и открыто услышал, что им нужно для того, чтобы храбро бороться с оккупантом. Запад должен увеличить оборонную помощь Украине, чтобы у них было достаточно оборудования и технологий для достижения своей цели и победы в этой войне“.

