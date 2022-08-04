ЧП и криминал
04.08.2022, 21:59

Совсем страх потеряли! Мошенники от имени полиции рассылают жителям Эстонии фишинговые письма

 
Здание полиции
Здание полиции
ФОТО: PPA

В последнее время в почтовые ящики электронной почты многих жителей Эстонии приходят якобы от имени полиции письма с инфомацией о возбуждении уголовного дела за преступления сексуального характера.

Полиция предупреждает - речь идет о фишинговых письмах (целью которых является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей), на которые нельзя отвечать. Также не следует идти по линкам или в приложения, которые указаны в письмах.

Полиция просит удалить письмо как из своего основного почтового ящика, так и из корзины удаленных писем.

Пыхьяская префектура дает советы - как распознать фишинговое письмо:

- логотипы растянуты или сжаты;

- имеются орфографические ошибки;

- названия учреждений выдуманы;

- отправитель e-mail подозрителен.

Полиция приводит пример такого мошеннического письма:

Фишинговое письмо

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