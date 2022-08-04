Совсем страх потеряли! Мошенники от имени полиции рассылают жителям Эстонии фишинговые письма
В последнее время в почтовые ящики электронной почты многих жителей Эстонии приходят якобы от имени полиции письма с инфомацией о возбуждении уголовного дела за преступления сексуального характера.
Полиция предупреждает - речь идет о фишинговых письмах (целью которых является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей), на которые нельзя отвечать. Также не следует идти по линкам или в приложения, которые указаны в письмах.
Полиция просит удалить письмо как из своего основного почтового ящика, так и из корзины удаленных писем.
Пыхьяская префектура дает советы - как распознать фишинговое письмо:
- логотипы растянуты или сжаты;
- имеются орфографические ошибки;
- названия учреждений выдуманы;
- отправитель e-mail подозрителен.
Полиция приводит пример такого мошеннического письма: