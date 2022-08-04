Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет пограничников, служащих на границе с Украиной, статусом ветеранов боевых действий.

По данным Amnesty International, украинские военные размещали базы в жилых районах в нескольких областях. Доклад процитировали все российские пропагандистские СМИ, включая „Царьград“ и RT. При этом предыдущий доклад этой правозащитной организации, в котором говорилось о применении российскими войсками кассетных боеприпасов при обстреле Харьков а, в российские государственные и около государственные СМИ предпочли проигнорировать. Украинский офис Amnesty International заявил, что не участвовал в подготовке и распространении доклада правозащитной организации о действиях армии Украины

Сегодня утром в Донецк е ударили по драмтеатру, где проходит прощание с погибшим командиром „ДНР“ Ольгой Качурой. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости и ТАСС . О гибели Ольги Качуры, бывшей сотрудницы МВД Украины, а затем командира реактивного дивизиона самопровозглашенной ДНР, стало известно накануне. По сообщениям местных властей, шесть человек погибли, семь получили ранения. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к утренним обстрелам Донецка.

В результате обстрела Чугуева Харьковской области погиб 58-летний мужчина, он был гражданином России, сообщил глава обладминистрации. Кроме того, при обстреле остановки общественного транспорта в Торецке Донецкой области (контролируется Украиной) восемь человек погибли, четверо были ранены, сообщил глава обладминистрации - сообщает Telegram-канал „Дождь“.

Это спасательный вертолет МИ-2АМ-1 для эвакуации тяжелораненых с поля боя. Его стоимость 622 тысячи евро.

Украинские войска 30 июля были вынуждены отойти с позиций в районе шахты „Бутовка-Донецкая“, которые были одним из рубежей обороны Авдеевки еще на начальном этапе войны в 2015 году. Теперь российские войска начали активный штурм поселения.

„На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески“, – заявил заместитель главы главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов. Ранее пророссийские сепаратисты размещали в сети пропагандистские видео с „Бутовки“, указывал накануне ночью вашингтонский Институт изучения войны.

В то же время российская армия потеряла позиции в Донецкой и Харьковской областях – там ВСУ захватили села Дмитриевка и Мазанка, добавил Громов. Детали этих заявлений в условиях войны проверке не поддаются.