Вскрылось участие эстонской компании в международной нелегальной схеме

По данным немецкой прокуратуры, арестованные создали схему, в рамках которой нанимали работников из третьих стран, выдавали им липовые документы и через балтийские компании отправляли на работу в Германию (как правило, в логистические центры).

Одной из компаний, отправлявших сотрудников в Германию, была эстонская Industry Staff OÜ. Героем публикации стал Андрей (родом из Украины), которого якобы эстонская фирма направила в Германию в качестве сотрудника эстонской компании, хотя он даже никогда не был в Эстонии.

Прокуратура ФРГ не раскрывает всех деталей дела, но пресс-секретарь Себастьян Бюхнер подтвердил, что расследование близится к концу, и через пару месяцев можно будет подробнее обсуждать его результаты.

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