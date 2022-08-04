Правда ли, что украинские силовики разместили артиллерию и бронетехнику возле школы №23 города Днепр?

О том, что украинская артиллерия и бронетехника находились рядом со школой в городе Днепр, говорил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он назвал и номер школы, и адрес — школа №23 на проспекте Яворницкого. Его также цитировали „Российская газета» и „Комсомольская правда». В двух последних случаях пересказ брифинга Мизинцева сопровождался фотографией Минобороны, где среди прочего присутствовал и спутниковый снимок школы №23.

Нечастый случай: каждый из нас может открыть космоснимки на сервисах „Яндекс.Карты“ и Google Maps и увидеть нечто, действительно напоминающее ракетную пусковую установку, артиллерийские орудия, тень танка и другие подозрительно выглядящие объекты, расставленные буквально в нескольких десятках метров от школы по периметру соседней полукруглой постройки:

Проблема лишь в том, что это здание занимает диорама „Битва за Днепр», а военная техника относится преимущественно к периоду Великой Отечественной войны (будем точны: присутствуют как более поздний ЗРК С-125, так и модернизированная гаубица времён Первой мировой — она к школе ближе всех). Нельзя исключить, что эту технику устанавливали военнослужащие, но если и так, то советские.

Эта диорама была открыта в Днепропетровске (название города Днепр до 2016 года) в 1975 году к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Над самой диорамой работали советские художники-баталисты Николай Бут и Николай Овечкин, получившие четыре года спустя за этот проект Государственную премию Украинской ССР. У здания же была выставлена музейная техника.

Чуть дальше от школы, также под открытым небом, размещена экспозиция „Шляхами Донбасу» («Дорогами Донбасса“) Днепровского исторического музея: блокпост, изрешечённые выстрелами въездные таблички (Волноваха, Іловайськ, Краматорськ, Луганськ, Марiуполь, Северодонецьк, Щастя), сорванные орудийные башни, разрушенная автобусная остановка, сгоревшая легковушка, расстрелянная „буханка“ скорой помощи и другие экспонаты.