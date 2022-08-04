МНЕНИЕ | Скажите прямо: танк уберем! Или у реформистов принято дважды наступать на одни и те же грабли?

Мэр Нарвы Катри Райк говорит, что у нас есть другие проблемы: подорожание оплаты за газ, электричество. Грамотно уходим от ответа.

Слышал и такое мнение: пусть решают нарвитяне. Сразу сам отвечу на этот вопрос: убрать. Хотя на самом деле мне все равно, останется он или его перенесут. Я родом из Палдиски, сейчас живу в Таллинне, меня больше интересует то, что происходит в этих городах, в большей степени в Таллинне. Такое местечковое мышление.

Но я вижу, какое значение он имеет для нарвитян. Они всем сердцем дорожат этим памятником. И пока наше правительство тянет, извините за выражение, кота за яйца, в Нарве начинают кипеть страсти. Ну вот, на правительственной пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас дала понять, что если город не намерен убрать танк, то государство само должно принять это решение. Ну скажите же прямо: мы его уберем. И тогда нарвитяне не будут в неведении.

Находясь сейчас здесь, в Нарве, освещая события, связанные с танком-памятником, я вижу настроения и эмоции людей. У нарвитян возникает чувство, что правительство опять (отсылка к „Бронзовому солдату“) хочет втихаря под покровом ночи демонтировать памятник. Но так же нельзя. Или у реформистов принято наступать на одни грабли дважды? Понятно, что памятник уберут, так почему вы сразу это не сделали? Надо было предварительно решить, куда его перенести, кто в будущем будет следить за его состоянием. А потом по факту сообщить: танк убрали, мы считаем, что это символ оккупации, агрессии - в этом же причина? - а теперь он в музее.

Из-за того, что затягивается решение о переносе монумента, в Нарве растет напряжение, и, как следствие, недоверие к власти. И пока решение не примут, социальная напряженность будет расти.