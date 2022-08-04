На фестивале „Биргитта“ вниманию публики будет представлена мировая премьера

В рамках проводимого Таллиннской филармонией фестиваля „Биргитта“ в этом году будут представлены как новые, так и завоевавшие сердце зрителя постановки, а также музыкальное творчество в стиле модерн на основе народной музыки, аудиовизуальные представления и многое другое.

Как отметил художественный руководитель фестиваля Тыну Кальюсте, в последние два года в связи с пандемией фестиваль не проводился, но в этом году созданный по инициативе Таллиннской филармонии и маэстро Эри Класа фестиваль продолжит свою традицию.

„Что связывает таких персонажей, как Лалли Эйно Лейно, Дон Жуан Лоренцо да Понте и Просперо Уильяма Шекспира? Все они будут присутствовать на фестивале „Биргитта 2022“ в операх композиторов Вельо Тормиса, Расмуса Пуура, Вольфганга Амадея Моцарта и Яна Сибелиуса“, - сказал Тыну Кальюсте.

Фестиваль откроется неоконченной оперой Вельо Тормиса „Лалли“, которую завершил Расмус Пуур. Эта премьера напоминает строение, возводимое на фрагментах стен. Из написанного Тормисом в опере прозвучат первые десять минут, далее либретто будет развиваться уже по фантазии Пуура. Фестиваль этого года призван связать творчество и музыкантов Эстонии и Финляндии.

„Эта история о северном человеке напоминает нам о том, как важно знать свои корни. Музыкальное искусство Тормиса и Пуура встречается здесь с текстом финского автора Эйно Лейно. Мы рады создать нечто новое для обогащения музыкальной культуры Эстонии, но это рассматривается как важное культурное событие и по другую сторону Финского залива. Хотя персонаж Лалли столь же известен в Финляндии как, например, Лембиту здесь, и об истории Лалли написаны пьесы, двое эстонцев смогли сделать из этой истории оперу“, - сказал директор Таллиннской филармонии Леннарт Сундья.

В рамках фестиваля дважды будет показана получившая множество восторженных отзывов опера Моцарта „Дон Жуан“ в постановке Эльмо Нюганена, премьера которой состоялась минувшей осенью в „Ванемуйне“.