На фестивале „Биргитта“ вниманию публики будет представлена мировая премьера
На фестивале „Биргитта“, который будет проходить на развалинах Пиритаского монастыря с 6 по 14 августа, состоится мировая премьера оперы Вельо Тормиса и Расмуса Пуура „Лалли, или человек посреди моря“.
В рамках проводимого Таллиннской филармонией фестиваля „Биргитта“ в этом году будут представлены как новые, так и завоевавшие сердце зрителя постановки, а также музыкальное творчество в стиле модерн на основе народной музыки, аудиовизуальные представления и многое другое.
Как отметил художественный руководитель фестиваля Тыну Кальюсте, в последние два года в связи с пандемией фестиваль не проводился, но в этом году созданный по инициативе Таллиннской филармонии и маэстро Эри Класа фестиваль продолжит свою традицию.
„Что связывает таких персонажей, как Лалли Эйно Лейно, Дон Жуан Лоренцо да Понте и Просперо Уильяма Шекспира? Все они будут присутствовать на фестивале „Биргитта 2022“ в операх композиторов Вельо Тормиса, Расмуса Пуура, Вольфганга Амадея Моцарта и Яна Сибелиуса“, - сказал Тыну Кальюсте.
Фестиваль откроется неоконченной оперой Вельо Тормиса „Лалли“, которую завершил Расмус Пуур. Эта премьера напоминает строение, возводимое на фрагментах стен. Из написанного Тормисом в опере прозвучат первые десять минут, далее либретто будет развиваться уже по фантазии Пуура. Фестиваль этого года призван связать творчество и музыкантов Эстонии и Финляндии.
„Эта история о северном человеке напоминает нам о том, как важно знать свои корни. Музыкальное искусство Тормиса и Пуура встречается здесь с текстом финского автора Эйно Лейно. Мы рады создать нечто новое для обогащения музыкальной культуры Эстонии, но это рассматривается как важное культурное событие и по другую сторону Финского залива. Хотя персонаж Лалли столь же известен в Финляндии как, например, Лембиту здесь, и об истории Лалли написаны пьесы, двое эстонцев смогли сделать из этой истории оперу“, - сказал директор Таллиннской филармонии Леннарт Сундья.
В рамках фестиваля дважды будет показана получившая множество восторженных отзывов опера Моцарта „Дон Жуан“ в постановке Эльмо Нюганена, премьера которой состоялась минувшей осенью в „Ванемуйне“.
Кристьян Ярви и его оркестр Baltic Sea Philharmonic воплотят на сцене свое видение знаменитой пьесы Уильяма Шекспира „Буря“, написанной в начале XVII века. Атмосферу этого произведения, полного фантастики, магии, чарующей иллюзии и эмоций, формирует музыка Яна Сибелиуса, Лийз Юргенс, Кристьяна Ярви и Мари Меентало. В постановке дирижер и оркестранты взяли на себя и текст, и музыку, используя для этого как инструменты, так и собственные голоса. Это совместное творение музыкантов, в котором весь оркестр играет роль сопостановщика.
Завершится нынешний фестиваль концертом, возвращающим зрителя к истокам музыки. Финальным аккордом станет „Унико“ в исполнении финских музыкантов Киммо Похйонена и Юусо Ханнукайнена, а также Таллиннского камерного оркестра.
Программа фестиваля „Биргитта“
6 и 7 августа в 19.00 состоится премьера оперы „Лалли, или человек посреди моря“, начатой Вельо Тормисом и завершенной Расмусом Пууром.
9 и 10 августа в 19.00 состоится опера Моцарта „Дон Жуан“, поставленная Эльмо Нюганеном в театре „Ванемуйне“.
12 августа в 19.00 Кристьян Ярви и Baltic Sea Philharmonic представят на сцене свое видение пьесы Шекспира „Буря“.
13 и 14 августа в 20.00 фестиваль завершится концертом „Унико“ Киммо Похйонена, Самули Косминена и Таллиннского камерного оркестра.
Подробную информацию можно найти здесь.