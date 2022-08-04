Шоу поющих фонтанов в Ласнамяэ было решено сделать не таким, как в прошлом году

До пандемии дни Ласнамяэ проводились в последнюю субботу августа на певческом поле. Во время обусловленных пандемией ограничений была предпринята попытка разделить мероприятие на несколько частей, чтобы зрителям можно было предложить безопасный культурный досуг. Основываясь на отзывах жителей, районная управа приняла решение продолжить мероприятие в новом формате, подразумевающем проведение различных событий на протяжении недели в разных уголках района.

Праздничная неделя начнётся в субботу, 20 августа, с захватывающего водного шоу на озере Паэ. Зрителей ждет уникальное музыкальное представление на воде. В субботу вечером с 20 часов до полуночи и в воскресенье с 20 до 23 часов гости парка смогут увидеть шоу поющих фонтанов.

„Поскольку в этом году начало Дней Ласнамяэ совпало с Днем восстановления независимости Эстонии, мы решили, что шоу поющих фонтанов в первый день пройдет в сопровождении только эстонской музыки“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что по сравнению с прошлым годом в субботу и воскресенье гостей ждут разные шоу, а также есть изменения в технической части, так что в парк Паэ обязательно стоит прийти в оба дня.

В этом году шоу фонтанов на озере Паэ запомнится благодаря визуальной и музыкальной разнице между двумя днями. С технической стороны в этом году между 48-метровым рядом фонтанов будет размещен водяной экран шириной 35 м и высотой до 20 м, визуализацию которого создала эстонский видеохудожник Алена Мовко. Поскольку 20 августа отмечается День восстановления независимости Эстонии, в этот день в программе шоу фонтанов будет представлена ​​только отечественная музыка. 21 августа над просторами озера Паэ прозвучат всемирно известные хиты и шедевры классической и эстрадной музыки. Вечер пройдет в более смелых тонах и быстром темпе. Симбиоз фонтанов и водяного экрана создаст незабываемое зрелище на озере Паэ, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.