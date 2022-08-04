На медицинский рынок Эстонии выходит новая крупная частная клиника. Требуются специалисты!

Клиника Novel Clinic, которая в ноябре откроет в современном здании в Таллинне на Пярнуском шоссе 113 крупный медицинский центр, приглашает присоединиться к своей команде психиатра, семейного терапевта, пульмонолога, невролога, кардиолога, стоматолога, ортодонта, биоаналитика, специалистов-радиологов, анестезиолога, анестезистов, радиолога, медсестер, в том числе стоматологических медсестер и диабетическую медсестру.

„В новой клинике будут работать примерно 100 врачей, медсестер и специалистов медицинской области, для которых мы создадим все возможности развиваться и стать топ-специалистом своей области“, – рассказал главный врач Novel Clinic Лаури Кяйс. По словам Кяйса, все они получат возможность стать участниками рождения новой клиники и поспособствовать ее становлению посредством своих лучших знаний и опыта.

Работникам будет предлагаться научно-исследовательское сотрудничество с университетами, в том числе возможность повысить свою квалификацию в клиниках Стэнфордского, Чикагского и Йельского университетов и тем самым принести в Эстонию новые знания. Кроме того, клиника будет поощрять внутреннюю ротацию и участие в профессиональном обучении, чтобы ее работники обладали лучшими практическими знаниями в своей области. Врачи будут обеспечены самым современным диагностическим оборудованием и новейшими медицинскими технологическими решениями. Клиника предоставит возможность гибко организовать свою работу и чувствовать мотивацию.

Novel Clinic будет инвестировать в инновации и привезет в Эстонию самые современные передовые технологии для максимально быстрой и легкой диагностики. Будут предлагаться цифровые решения, помогающие следить за пациентом в режиме реального времени.