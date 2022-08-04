На медицинский рынок Эстонии выходит новая крупная частная клиника. Требуются специалисты!(5)
Новая выходящая осенью на рынок с амбициозными планами частная клиника Novel Clinic приглашает присоединиться к своей команде врачей, медсестер и специалистов медицинской области.
Клиника Novel Clinic, которая в ноябре откроет в современном здании в Таллинне на Пярнуском шоссе 113 крупный медицинский центр, приглашает присоединиться к своей команде психиатра, семейного терапевта, пульмонолога, невролога, кардиолога, стоматолога, ортодонта, биоаналитика, специалистов-радиологов, анестезиолога, анестезистов, радиолога, медсестер, в том числе стоматологических медсестер и диабетическую медсестру.
„В новой клинике будут работать примерно 100 врачей, медсестер и специалистов медицинской области, для которых мы создадим все возможности развиваться и стать топ-специалистом своей области“, – рассказал главный врач Novel Clinic Лаури Кяйс. По словам Кяйса, все они получат возможность стать участниками рождения новой клиники и поспособствовать ее становлению посредством своих лучших знаний и опыта.
Работникам будет предлагаться научно-исследовательское сотрудничество с университетами, в том числе возможность повысить свою квалификацию в клиниках Стэнфордского, Чикагского и Йельского университетов и тем самым принести в Эстонию новые знания. Кроме того, клиника будет поощрять внутреннюю ротацию и участие в профессиональном обучении, чтобы ее работники обладали лучшими практическими знаниями в своей области. Врачи будут обеспечены самым современным диагностическим оборудованием и новейшими медицинскими технологическими решениями. Клиника предоставит возможность гибко организовать свою работу и чувствовать мотивацию.
Novel Clinic будет инвестировать в инновации и привезет в Эстонию самые современные передовые технологии для максимально быстрой и легкой диагностики. Будут предлагаться цифровые решения, помогающие следить за пациентом в режиме реального времени.
В новом медицинском центре, который откроется в ноябре, Novel Clinic объединит на 8 этаже всю длинную цепочку медицинских услуг – современный диагностический центр с лабораторией для анализа крови, центр психического здоровья, диагностику сна с ночными исследованиями сна, амбулаторную помощь врачей-специалистов, стоматологию, хирургию и реабилитацию. Для решения проблем, требующих хирургического вмешательства, будут построены две современные операционные, десять частных палат и одна палата интенсивной терапии. В этой области клиника в основном будет предлагать хирургическое лечение заболеваний уха-горла-носа и хирургию лица и челюсти, в том числе хирургию щитовидной железы и слюнных желез, удаление опухолей кожи и подкожной клетчатки, хирургию храпа.
„Наша цель – уменьшить к 2027 году количество предотвратимых заболеваний клиентов в два раза“, – сказала исполнительный директор Novel Clinic Кади Сакс. По словам исполнительного директора, клиника позволит клиентам заботиться о своем здоровье с большим удобством, так как в Novel Clinic человек будет получать медицинские услуги в одном и том же месте.
В ближайшее время планируется открыть клинику в Швеции, а в долгосрочной перспективе также и в других странах Балтии. Общий размер инвестиции в открывающуюся в Таллинне клинику составляет около 10 миллионов евро.