Участница Ironman: даже страшно говорить итоговую сумму

Девушка сама для себя решает, какой она хочет быть, на соревнованиях она может быть „железным человеком“, а дома быть за железными плечами мужчины.

Зачем Ironman нужен женщине? Разве она не должна быть хрупкой, слабой и прятаться за железной спиной мужчины?

Для преодоления себя, возможности тела человека безграничны. Как раз в такие моменты ты проверяешь себя на прочность и понимаешь, что нет никаких границ.

Зачем вам нужны такие испытания? Для чего все это?

Подготовка начинается за год до старта, в неделю тренировкам отдается от 8 до 15 часов. Больше всего времени отдается велосипеду, далее идет бег и плаванье. Помимо основных дисциплин также есть силовые тренировки, растяжка и массаж.

Ironman — это образ жизни, который меняет тебя к лучшему. Ironman учит сосредотачиваться на делах и помогает фокусироваться здесь и сейчас. Вообще триатлон помогает четко расставлять приоритеты, ставить цели и идти к ним.

Ironman - это самый известный бренд в триатлоне, он очень разрекламирован и проводится в каждом европейском городе. Каждый, кто занимается триатлоном, мечтает стать Ironman и услышать заветные слова – You are an Ironman. Люди после прохождения Ironman делают татуировки с его символикой.

Это будет мой третий Ironman 70.3 (половина от основного Ironman - 4км плаванье / 180км велоэтап / 42 бег).

Какой это у вас по счёту Ironman?

Триатлном занимаюсь около трех лет, до этого я занималась бегом, и в какой-то момент мне это наскучило. Я посмотрела видео про Чемпионат мира Ironman в Каилуа-Кона. Появилась мечта отобраться на этот главный старт Ironman, чемпионат мира по триатлону, проходящий в Каилуа-Кона на острове Гавайи.

Как давно вы занимаетесь триатлоном и как вообще пришла эта идея?

Наташа в обычной жизни работает управляющей, за три года занятий триатлоном в ее послужном списке множество наград высшей пробы. На прошлом Ironman 70.3 в общем зачете она стала четвертой среди женщин и первой в своей возрастной категории.

Ваша семья поддерживает ваше увлечение?

Поддержка очень важна, в команде, например, мы все друг другу помогаем, плюс, конечно, поддержка семьи, без всего этого было бы безумно тяжело.

Как сочетать жизнь и тренировочный процесс?

За это я и люблю триатлон, он постоянно держит тебя в тонусе и не позволяет расслабиться. У каждого свой план тренировок, который тренер присылает в воскресенье, и ты планируешь всю свою неделю заранее.

Бывают моменты, когда хочется все бросить?

Таких моментов нет, ты этим одержим в хорошем смысле слова и просто без этого уже не можешь. Даже когда получаешь травмы и какое-то время нельзя заниматься, ты еще больше начинаешь ценить свое любимое дело.



Есть ли какие-то нюансы питания во время подготовки к гонке, приходится от чего-то отказываться ?

Четвёртой дисциплиной в триатлоне является питание. Во время подготовки это сбалансированное питание, с необходимыми для каждого спортсмена витаминами.

Во время гонки у каждого спортсмена есть свой план питания, расписанный тренером. Каждые полчаса надо восполнять минералы, микроэлименты в организме.



Как вы себя поддерживаете во время дистанции? Поете песни? Ругаетесь матом?

Во время гонки очень много мыслей в голове, но главная из них – вот она эта гонка, наслаждайся!

Случались ли у вас на соревнованиях непредвиденные ситуации?

На Ironman таких ситуаций не было, а вот на местных соревнованиях во время велоэтапа я проткнула шину и несколько километров до конца я ехала пробитым колесом.

Насколько тяжело восстановиться после выступления?

Здесь стоит вернуться к пункту о тренировках. Если ты не тренируешься и выходишь на старт полной дистанции Ironman, конечно, восстановление после гонки может занять очень много времени. Но если ты следуешь тренировочному плану, восстановление возьмет совсем мало времени. Массаж и баня – ты как новенький.

Насколько это тяжело финансово, на что приходится тратиться больше всего?