Участница Ironman: даже страшно говорить итоговую сумму

Ironman - это самый известный бренд в триатлоне, он очень разрекламирован и проводится в каждом европейском городе. Каждый, кто занимается триатлоном, мечтает стать Ironman и услышать заветные слова – You are an Ironman. Люди после прохождения Ironman делают татуировки с его символикой.