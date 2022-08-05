Участница Ironman: даже страшно говорить итоговую сумму
В выходные профессионалы и любители триатлона снова соберутся в Таллинне, чтобы принять участие в силовых испытаниях Ironman Таллинн и Ironman 70.3 Таллинн. Корреспондент Rus.Delfi пообщался с Натальей Грибовской, одной и участниц Ironman 70.3, которая рассказала о всех трудностях подготовки к соревнованиям, а также о финансовой составляющей этого вида спорта.
Наташа в обычной жизни работает управляющей, за три года занятий триатлоном в ее послужном списке множество наград высшей пробы. На прошлом Ironman 70.3 в общем зачете она стала четвертой среди женщин и первой в своей возрастной категории.
Как давно вы занимаетесь триатлоном и как вообще пришла эта идея?
Триатлном занимаюсь около трех лет, до этого я занималась бегом, и в какой-то момент мне это наскучило. Я посмотрела видео про Чемпионат мира Ironman в Каилуа-Кона. Появилась мечта отобраться на этот главный старт Ironman, чемпионат мира по триатлону, проходящий в Каилуа-Кона на острове Гавайи.
Какой это у вас по счёту Ironman?
Это будет мой третий Ironman 70.3 (половина от основного Ironman - 4км плаванье / 180км велоэтап / 42 бег).
Почему именно Ironman?
Ironman - это самый известный бренд в триатлоне, он очень разрекламирован и проводится в каждом европейском городе. Каждый, кто занимается триатлоном, мечтает стать Ironman и услышать заветные слова – You are an Ironman. Люди после прохождения Ironman делают татуировки с его символикой.
Что вам дает участие в Ironman?
Ironman — это образ жизни, который меняет тебя к лучшему. Ironman учит сосредотачиваться на делах и помогает фокусироваться здесь и сейчас. Вообще триатлон помогает четко расставлять приоритеты, ставить цели и идти к ним.
Как проходит подготовка к Ironman?
Подготовка начинается за год до старта, в неделю тренировкам отдается от 8 до 15 часов. Больше всего времени отдается велосипеду, далее идет бег и плаванье. Помимо основных дисциплин также есть силовые тренировки, растяжка и массаж.
Зачем вам нужны такие испытания? Для чего все это?
Для преодоления себя, возможности тела человека безграничны. Как раз в такие моменты ты проверяешь себя на прочность и понимаешь, что нет никаких границ.
Зачем Ironman нужен женщине? Разве она не должна быть хрупкой, слабой и прятаться за железной спиной мужчины?
Девушка сама для себя решает, какой она хочет быть, на соревнованиях она может быть „железным человеком“, а дома быть за железными плечами мужчины.
Ваша семья поддерживает ваше увлечение?
Поддержка очень важна, в команде, например, мы все друг другу помогаем, плюс, конечно, поддержка семьи, без всего этого было бы безумно тяжело.
Как сочетать жизнь и тренировочный процесс?
За это я и люблю триатлон, он постоянно держит тебя в тонусе и не позволяет расслабиться. У каждого свой план тренировок, который тренер присылает в воскресенье, и ты планируешь всю свою неделю заранее.
Бывают моменты, когда хочется все бросить?
Таких моментов нет, ты этим одержим в хорошем смысле слова и просто без этого уже не можешь. Даже когда получаешь травмы и какое-то время нельзя заниматься, ты еще больше начинаешь ценить свое любимое дело.
Есть ли какие-то нюансы питания во время подготовки к гонке, приходится от чего-то отказываться ?
Четвёртой дисциплиной в триатлоне является питание. Во время подготовки это сбалансированное питание, с необходимыми для каждого спортсмена витаминами.
Во время гонки у каждого спортсмена есть свой план питания, расписанный тренером. Каждые полчаса надо восполнять минералы, микроэлименты в организме.
Как вы себя поддерживаете во время дистанции? Поете песни? Ругаетесь матом?
Во время гонки очень много мыслей в голове, но главная из них – вот она эта гонка, наслаждайся!
Случались ли у вас на соревнованиях непредвиденные ситуации?
На Ironman таких ситуаций не было, а вот на местных соревнованиях во время велоэтапа я проткнула шину и несколько километров до конца я ехала пробитым колесом.
Насколько тяжело восстановиться после выступления?
Здесь стоит вернуться к пункту о тренировках. Если ты не тренируешься и выходишь на старт полной дистанции Ironman, конечно, восстановление после гонки может занять очень много времени. Но если ты следуешь тренировочному плану, восстановление возьмет совсем мало времени. Массаж и баня – ты как новенький.
Насколько это тяжело финансово, на что приходится тратиться больше всего?
Каждый определяет для себя, насколько это тяжело финансово. Думаю, финансовая сторона вопроса отсекает случайных людей.
Велосипеды - это самая затратная часть, но здесь необходимо понимать, что, в отличие от кроссовок, их вы не будете обновлять каждый сезон. Как правило, у тебя два велосипеда – разделка и шоссейный, их стоимость от 5000 до 20000 евро.
Потом для велосипеда понадобится шлем, специальные ботинки, велокомпьютер, джерси, велотрусы и так далее. В бассейне будет недостаточно купальника и шапочки, нужны очки, ласты, лопаточки, трубка, дощечки. Для бега, как минимум, нужны две пары кроссовок – для тренировок и выступлений.
Сам слот на гонку тоже весьма затратная часть, тем более, если гонка за пределами Эстонии.
Ежемесячные затраты на массаж, спортивный зал, бассейн, тренера.
Даже страшно стало говорить итоговую сумму.
Планируете участвовать в полном Ironman?
Конечно, это моя мечта! Которая совсем скоро осуществится!
На ваш взгляд, любой человек может пройти Ironman?
Все мы в глубине души железные люди, вся наша жизнь как триатлон.
Конечно, каждый человек может пройти Ironman, и меня радует, что с каждым годом участников становится все больше!
В каждой из гонок Ironman разыгрывается определённое количество мест (слотов), дающих право участвовать в главном старте сезона Ironman World Championship. Среди тех, кто пройдет Ironman 70.3 первыми, будут разыграны слоты для участия в Лахти.