Доклад: ВСУ размещает технику в жилых районах. Но это не оправдывает неизбирательные атаки армии РФ

Как отмечают правозащитники, превращение гражданских объектов в военные цели нарушает международное гуманитарное право. В результате российских ударов по населенным пунктам гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

В докладе говорится о том, что эксперты Amnesty International анализировали российские атаки в районах боевых действий в период с апреля по июль. Выводы основаны на осмотре мест ударов, опросах свидетелей и спутниковых снимках. В результате правозащитники нашли доказательства того, что ВСУ наносили удары из жилых кварталов.

При этом, большинство гражданских объектов находились далеко от линии фронта и украинских военных были более безопасные для мирных граждан альтернативы, говорится в докладе.

В некоторых случаях, которые в Amnesty International считают российскими военными преступлениями, эксперты не обнаружили доказательств присутствия ВСУ на территории гражданских объектов.

„Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные“, — - заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.

Правозащитники подчеркивают, что практика размещения ВСУ в населенных пунктах не оправдывает неизбирательные атаки российской армии, в том числе с использованием запрещенных боеприпасов.

В конце июня Amnesty International заявила, что атака на драмтеатр в Мариуполе 16 марта является военным преступлением. Нет ни одного свидетельства об использовании театра в качестве военной базы, огневой точки или склада оружия, заявили правозащитники.

„После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что эта атака является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные“, — заявила Аньес Калламар.