ВИДЕО | Евграфов: нарвитяне дорожат памятником, танк для них - символ освобождения от фашизма

Экс-мэр и нынешний руководитель избирательного союза Elagu Narva Алексей Евграфов иронично предлагает заодно с памятниками снести все советские хрущевки, дабы очиститься от наследия оккупации. „Давайте сделаем это, построим нормальные современные дома и переселим в них нарвитян“, - предлагает он в интервью с корреспондентом RusDelfi.