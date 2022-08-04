04.08.2022, 14:40
ВИДЕО | Евграфов: нарвитяне дорожат памятником, танк для них - символ освобождения от фашизма(16)
Экс-мэр и нынешний руководитель избирательного союза Elagu Narva Алексей Евграфов иронично предлагает заодно с памятниками снести все советские хрущевки, дабы очиститься от наследия оккупации. „Давайте сделаем это, построим нормальные современные дома и переселим в них нарвитян“, - предлагает он в интервью с корреспондентом RusDelfi.
Евграфов отмечает, что в соседнем Синимяэ установлен „нацистский крест“ и отношение к нему у нарвитян столь же неоднозначное. „Мы должны вести конструктивный диалог“, - уверен экс-мэр Нарвы.
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