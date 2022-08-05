Решено: государство постарается избежать перевода школ на дистанционное обучение

„Цель представленных в плане мероприятий — сохранить максимальную открытость общества в новый сезон вирусных заболеваний. Тот же принцип применим и к образовательным учреждениям и учреждениям по работе с молодежью. Задача состоит в обеспечении безопасности“, — сказала советник министерства Мари Аннус Forte.



Она уточнила, что вместо закрытия школ для предотвращения распространения вируса будут предприняты такие меры, как хорошая вентиляция, дезинфекция поверхностей, тщательное мытье рук, рассредоточение, при необходимости ношение масок и немедленное направление людей с симптомами заболевания домой.



„Также продолжится регулярное экспресс-тестирование школьных семей, периодичность которого будет зависеть от ситуации с распространением вируса. Государство обеспечит школы тестами“, — добавила Аннус.



„Исходя из опыта прошлого учебного года, можно сказать, что очень хорошо сработал принцип, когда решения о переходе на дистанционное обучение принимались исходя из конкретных случаев и регионов“, — отметила представитель ведомства.



