ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии забил гол и помог клубу одержать непростую победу в еврокубках

Решающий момент в матче, произошел на 68-й минуте, когда центральный защитник словацкого клуба Доминик Кружляк был удален с поля, получив вторую желтую карточку. После штрафного удара, Тамм переправил мяч в ворота. Спустя несколько минут Тамм также получил желтую карточку, но все же смог доиграть матч до конца.

Видео вчерашнего гола:

Для 30-летнего Тамма это уже второй гол подряд за новый клуб, первый он забил в матче чемпионата на выходных против „Университатя Крайова 1948“.

Если „ФКСБ“ сможет обыграть „ДАК 1904“ по сумме двух встреч, то в плей-офф сыграет с победителем пары „Викинг“ и „Слайго Роверс“, за который играет Франк Лиивак.