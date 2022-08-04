Новости Ида-Вирумаа
04.08.2022, 13:13

ГАЛЕРЕЯ | В Нарве демонтируют памятник строителям Нарвских электростанций

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Auvere lammutus
Auvere lammutus
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Прямо сейчас в Нарве происходит демонтаж памятника строителям Нарвских электростанций.

„Эстонская ГРЭС сооружена по директивам ХХIII и ХХIV съездов КПСС по проекту Ленинградского отделения „теплоэлектропроект“ коллективами трестов „Севэнергострой“, „Севзапэнергомонтаж“, Гидроэлектромонтаж“, „Севэнергоизоляция“, „Балттрансстрой“ и „Спецжелезобетонстрой“ ввод мощностей 1969 - 1973“, - гласит надпись на памятнике.

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