04.08.2022, 13:13
ГАЛЕРЕЯ | В Нарве демонтируют памятник строителям Нарвских электростанций(77)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Прямо сейчас в Нарве происходит демонтаж памятника строителям Нарвских электростанций.
„Эстонская ГРЭС сооружена по директивам ХХIII и ХХIV съездов КПСС по проекту Ленинградского отделения „теплоэлектропроект“ коллективами трестов „Севэнергострой“, „Севзапэнергомонтаж“, Гидроэлектромонтаж“, „Севэнергоизоляция“, „Балттрансстрой“ и „Спецжелезобетонстрой“ ввод мощностей 1969 - 1973“, - гласит надпись на памятнике.