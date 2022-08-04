ГАЛЕРЕЯ | В Нарве демонтируют памятник строителям Нарвских электростанций

„Эстонская ГРЭС сооружена по директивам ХХIII и ХХIV съездов КПСС по проекту Ленинградского отделения „теплоэлектропроект“ коллективами трестов „Севэнергострой“, „Севзапэнергомонтаж“, Гидроэлектромонтаж“, „Севэнергоизоляция“, „Балттрансстрой“ и „Спецжелезобетонстрой“ ввод мощностей 1969 - 1973“, - гласит надпись на памятнике.