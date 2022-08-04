ГАЛЕРЕЯ | В Нарве демонтировали памятник строителям Нарвских электростанций

„Эстонская ГРЭС сооружена по директивам ХХIII и ХХIV съездов КПСС по проекту Ленинградского отделения „теплоэлектропроект“ коллективами трестов „Севэнергострой“, „Севзапэнергомонтаж“, Гидроэлектромонтаж“, „Севэнергоизоляция“, „Балттрансстрой“ и „Спецжелезобетонстрой“ ввод мощностей 1969 - 1973“, - гласит надпись на памятнике.



Пресс-служба Eesti Energia объяснила RusDelfi, что снос памятника входит в проект по озеленению территории перед здание. В рамках этого же проекта, по словам Eesti Energia, демонтировали пушку-памятник.