Великий футболист, осужденный за изнасилование, прячется от тюрьмы уже полгода

Робиньо скрывается в своем огромном доме в Jardim Acapulco в Сантосе. Его апартаменты входят в кондоминиум — небольшой жилой комплекс для местных богачей, в который сложно попасть простым зевакам.

Бразилец старается не выходить за пределы кондоминиума и перемещается по нему в машине с тонировкой и личным водителем.

Лишь изредка он выбирается в свой второй дом, расположенный на пляже, где играет с друзьями в футбол. Разумеется, на публике он появляется только с маскировкой: „Он приходил замаскированным — в шляпе и солнечных очках. Никто его сначала не узнал. Потом пришли его друзья, и они немного поиграли. Тогда ему пришлось снять маскировку. Раньше он никогда не носил ни шляпы, ни очков“, — рассказал отдыхающий на пляже мужчина.

Сначала Робиньо перестал отвечать на звонки, а затем сменил номер. Его последний разговор с прессой закончился истерикой: „Я больше не играю. Оставьте меня и мою семью в покое! Я перестал публиковать фото из жизни в соцсетях, но обо мне по-прежнему говорят. Зачем? Кроме меня есть и так много людей, у которых можно взять интервью. Я просто хочу, чтобы вы отстали от меня!“, — прокричал Робиньо в трубку бразильскому журналисту.

Полузащитник затаился в соцсетях. Последний пост он опубликовал 1 января — за пару недель до отказа в апелляции.

Почему Робиньо до сих пор не посадили в тюрьму

Разумеется, на родине о Робиньо никто не забыл. Экс-министр по делам женщин, семьи и прав человека Бразилии Дамарес Алвес вместе с другими правозащитниками и феминистками уже который месяц требует наказания для футболиста: „Насильник должен сидеть в тюрьме“, — утверждает Дамарес. А власти прекрасно знают, где скрывается Робиньо.

Но почему же тогда его до сих пор не упекли в тюрьму? Все дело в юридических проволочках.

После вынесения приговора итальянская полиция потребовала экстрадиции Робиньо, однако Бразилия отказала в выдаче игрока, ссылаясь на пункт конституции, запрещающий экстрадицию бразильцев. Тогда Италия вполне резонно призвала посадить футболиста в тюрьму на родине. Но и на это требование получила отказ.

Официально Бразилия не объявляла о статусе Робиньо, так что формально власти якобы не знают, где находится футболист и, соответственно, не могут его посадить. Что это: попытка отстоять репутацию авторитетного игрока или итог крупной взятки — пока не ясно.

Впрочем, если Робиньо покинет страну, Бразилия защитить его уже не сможет. С февраля футболиста разыскивает Интерпол, членами которого являются 194 страны, среди которых соседи Бразилии — например, Уругвай, Парагвай, Аргентина, Боливия. Если Роб пересечет границу, его тут же схватят и посадят в тюрьму государства, в котором он окажется.

Так что сейчас участи бразильца не позавидуешь. Он живет затворником и наверняка трясется от каждого шороха, боясь, что власти Бразилии все-таки одумаются и приведут в исполнение заслуженное наказание.

Источник - Sport24

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