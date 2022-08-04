ФОТО | Футболисты „Пайде“ достойно сражались, но класс „Андерлехта“ оказался выше

„Пайде“ начали игру на таллиннской арене „А. Ле Кок Арена“ с азартом, и на первых минутах Сийм Лутсу имел очень хороший шанс открыть счет, но Хендрик ван Кромбрюгге спас ворота соперника. „Андерлехт“ забил гол с первого момента, когда на 10-й минуте Лиор Рафаэлов после прострела с фланга, простым ударом в гордом одиночестве пробил и сделал счёт 1:0 в пользу своей команды.

„Андерлехт“ повел 2:0 на 39-й минуте, когда Рафаэлов отдал пас Фабио Силва, арендованному нападающему из английской премьер лиги,который ворвался в штрафную. Пробил над вышедшим из ворот Михкелем Аксалу и удвоил счёт в матче.

Отличная возможность была у „Пайде“ на 58-й минуте. Сийма Лутц мог сократить отставание в счете, но голкипер „Андерлехта“ вовремя вышел из ворот.

В Брюссель на ответный матч через неделю „Пайде“ отправится уступая в два гола. Победителя в следующем раунде сыграет либо с финским клубом „КуПС“ или с швейцарской командой „Янг Бойз“.



До матча:

Единственный эстонский футбольный клуб, оставшийся в еврокубках, городская команда „Пайде“ проведет сегодня первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций против 34-кратного чемпиона Бельгии „Андерлехта“ из Брюсселя на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Попадание в эту стадию турнира означает, что „Пайде“ пришлось перенести игру из летней столицы в Таллинн. Также „Пайде“ предстоит через неделю совершить дорогой чартерный рейс в Бельгию. С другой стороны, в качестве бонуса ожидается, что сегодня на стадионе „А. Ле Кок Арена“ помимо болельщиков, также будет много футбольных агентов из иностранных клубов, которые приедут просматривать игроков.

По правилам, установленным УЕФА, матчи первого и второго отборочного раунда могут проводиться на стадионе второй категории, а вот для третьего раунда и плей-офф необходима арена третьей категории. Для второй категории стадион должен вмещать не менее 1500 человек, а для третьей категории минимальная вместимость составляет 4500 зрителей. Поэтому сегодняшняя игра пройдет на „А. Ле Кок Арене“ (15 000 мест).