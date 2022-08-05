Артем Трохачев: с этими людьми мы поддерживали Навального и Украину, а теперь отправляем их обратно в Россию!

Может быть, мое мнение сейчас будет отличаться от популярного, но я совсем недоволен сложившийся ситуацией.

Когда началась эта война, наши университеты приняли, по моему мнению, совершенно неправильное решение, и отказали в приему новых учеников с русским паспортом. К сожалению, решение не было пересмотрено и на данный момент остается таким же.

Пару дней назад приняли еще более глупое решение, но теперь со стороны правительства. Конкретно: не продлевать временный вид на жительство по учебе и/или работе.

Как это выглядит на практике для моих знакомых с российским паспортом, живущих и учащихся здесь. Ребята приехали 3 года назад в Эстонию, первый год активно учили эстонский язык, сдали на категорию В2 и говорят по-эстонски. Да, не идеально, но и многие местные русские совсем на нем не говорят. Поступили в университет за наши налоги, на эстонском языке. Отучились 2 года. До получения Эстонией нового специалиста остается год, и правительство выкидывает этого человека обратно в Россию. Зачем? Разве это не абсурд? Мы платили за обучение, государство планировало бюджет, чтобы получить нужное количество новых специалистов на рынок, согласно необходимости. И теперь просто отменяет все проделанное и не дает закончить учебу.

Я определенно точно уверен, что люди из России не едут в Эстонию, потому что в своей стране им было комфортно. Определенно точно они не едут к нам, потому что им нравится, что делает российская власть. И уж определенно точно это люди не заслуживают такого отношения.

Я понимаю, что мой пост не оставит этих людей здесь. Но мне хочется верить, что хоть кого-то заставит задуматься. Задуматься, что с этими людьми с российскими паспортами мы стояли вместе на протестах в поддержку Навального. Вместе протестовали против войны в Украине. И теперь мы, все это забыв, отправляем их в Россию, в которой их могут посадить в тюрьму. На этом все!

КоАП РФ Статья 20.3.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…