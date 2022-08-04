Теннис
04.08.2022, 09:59

Касаткина рассказала, как российские и западные болельщики восприняли её каминг-аут

 
Daria Kasatkina
Daria Kasatkina
ФОТО: Carmen Mandato | Scanpix

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о реакции фанатов на её каминг-аут. Ранее 25-летняя Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.

По словам спортсменки, она получила позитивные сообщения как от западных, так и от российских болельщиков, пишет Чемпионат.

„Я не знаю, как работают фильтры в социальных сетях. Но услышала очень хорошие вещи. Причём не только с Запада, но и от людей из моей страны. Я очень рада этому. Это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это здорово, и я чувствую себя прекрасно. Я довольна этим и собой, и это самое главное“, — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

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