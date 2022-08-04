Касаткина рассказала, как российские и западные болельщики восприняли её каминг-аут

„Я не знаю, как работают фильтры в социальных сетях. Но услышала очень хорошие вещи. Причём не только с Запада, но и от людей из моей страны. Я очень рада этому. Это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это здорово, и я чувствую себя прекрасно. Я довольна этим и собой, и это самое главное“, — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.