Кайя Канепи одержала тяжёлую победу и вышла в четвертьфинал в Вашингтоне

В начале первого сета китаянка повела в счете 2:0, Канепи смогла сократить отставание в счета, но этого оказалось недостаточно и первый сет остался за Линь Чжу 6:4.

Во втором сете Канепи удалось взять первый брейк в восьмом гейме и повести в счете 5:3. Хотя китаянка и смогла взять брейк в следующем гейме, победитель второго сета определился в решающем гейме, где на этот раз сильнее оказалось Канепи 6:4.

В третьем сете Канепи уверена вела в счета 1:4. Линь Чжу не сдавалась и вскоре смогла сравнять счет 4:4. Однако в решающий момент Канепи взяла себя в руки и с помощью позднего брейка закрыл третий сет 6:4.

В четвертьфинале вашингтонского турнира Канепи встретится с россиянкой Анной Калинской (WTA 71), выигравшая Симоны Халеп (WTA 16).