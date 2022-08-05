Лавров говорит, что Россия не запятнала себя колониализмом. Так ли это?

„История России есть история страны, которая колонизиру­ется. Область колонизации в ней расширялась вместе с госу­дарственной ее территорией“, - писал Василий Ключевский, классик российской исторической науки.

„Все бывшие колониальные империи распались, и бывшие метрополии прорабатывают свое колониальное прошлое и извиняются за него. А Россия не то что не извиняется, но продолжает те же самые колониальные и империалистические практики“, - говорит историк Георгий Касьянов, руководитель Лаборатории исследований памяти в Университете Марии Кюри-Склодовской в Польше.

Это не значит, что путь Российской империи был идентичен британскому, французскому или португальскому - в отличие от них, держава Романовых осваивала не заморские территории, а прилегающие земли.

Эти слова - не просто попытка сыграть на больных для аудитории темах. Такая риторика регулярно появляется в выступлениях министра и без привязки к Африке. В мае, например, он утверждал , что Запад завоевывал колонии, но Российская империя „не подчиняла своим эстетическим, нравственным требованиям остальные народы, когда распространяла свое влияние.“

„Наша страна, не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета“, – писал глава МИД Сергей Лавров в колонке, опубликованной в газетах Египта, Конго, Уганды и Эфиопии в преддверии его визита в эти страны .

Но если история этой войны еще не написана, то насчет прошлого есть консенсус: присоединяя новые земли, российские власти физически уничтожали и русифицировали народы и эксплуатировали природные ресурсы.

Само желание Москвы говорить на эти темы кажется странным в момент, когда она русифицирует оккупированные территории Украины и вывозит с них зерно , семечки подсолнуха и коллекции искусства .

Уже в конце XIX века было создано Главное переселенческое управление при МВД, которое руководило этим процессом и издавало журнал „Вопросы колонизации“. Переселение стало важной частью планов правительства по решению земельного вопроса в поздней империи.

На место выселенных кавказских народов в Сибирь, Казахстан и другие колонизированные территории переселялись русские и украинские крестьяне.

Ряд историков считают результатом Кавказской войны геноцид черкесского народа. Власти трех российских регионов - Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии - несколько раз обращались в Москву с просьбой признать геноцид черкесов, но пока его признала только Грузия.

„Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены“, - писал Пушкин в „Путешествии в Арзрум“. Решение поэт видел в обращении горских народов в православие, но сам тут же признавал, что этот процесс обречен.

Ермолов практиковал карательные рейды по „усмирению горцев“, и его преемники продолжили эту линию. Результатом покорения Кавказа было физическое уничтожение и насильственное выселение представителей горских народов, известное как „мухаджирство“ - исход сотен тысяч черкесов со своих земель.

Исследователи отмечают, что даже название для российского форпоста в Чечне - крепость Грозная, ставшая впоследствии городом Грозным, - имело сознательно колониальный характер.

О политике в регионе говорят слова царского наместника генерала Ермолова, обещавшего, например, запереть чеченцев „в их глухих голодных трущобах“: голод был одним из средств „замирения“.

Среди других примеров, приводимых историками, - Кавказская война, самая долгая в российской истории (1817 - 1864 годы). Ее целью было покорение Северного Кавказа, населенного независимыми горскими народами.

В Сибири „местные племена уничтожались с размахом, который был невозможен в Индии; потери коренного населе­ния скорее сопоставимы с тем, что происходило в Северной Америке“, пишет Эткинд.

В книге „Внутренняя колонизация: Имперский опыт России“ Эткинд цитирует профессора Казанского университета Афанасия Щапова, который объяснял покорение русскими Сибири погоней за пушниной - ключевой составляющей российского экспорта, сравнимой с нефтью в наше время.

Как и на Кавказе, у историков нет сомнений насчет колониального характера правления в Казахстане и Центральной Азии. Россия начала присоединять казахские земли еще до того, как формально стала империей, но процесс завоевания региона был завершен лишь в 1890-е.

Соперничая за влияние с Британской империей, с середины XIX века Россия захватила весь Западный Туркестан, как назывался регион тогда, до границы с Афганистаном, Индией и Китаем, подчиняя себе местные ханства и порой уничтожая тысячи представителей коренных народов.

Одним из финальных эпизодов покорения региона был штурм крепости Геок-Тепе в ходе Ахал-текинского похода генерала Скобелева. По разным сведениям, в Геок-Тепе были убиты несколько тысяч туркмен.

В Петербурге поход был воспринят как триумф, но не всеми. Поэт Семен Надсон, будущий кумир либеральной молодежи, а тогда юнкер военного училища, посвятил Скобелеву стихотворение, в котором обвинил его в жестоком разорении мирной страны: „Твой путь - позорный путь!“.

Советские историки цитировали письмо Скобелева, где тот вспоминал: „Спокойствие в Азии находится в прямом отношении к массе вырезанных там людей.“

„Мы убили две тысячи туркменов при Геок-Тепе; оставшиеся в живых долго не забудут этого урока: рубили саблями все, что попадалось под руку“, - писал генерал.

В 1916 году, во время Первой мировой войны, в Центральной Азии началось масштабное восстание против русских колонистов и царской власти, поводом для которого стал указ о „реквизиции инородцев“ на тыловые работы. Оно было жестоко подавлено и привело к массовому бегству киргизов и казахов в Китай.

Колониальной политикой, которая сопровождалась „жестким двойным угнетением простого народа“, называет действия империи в регионе учебник института истории Санкт-Петербургского университета - хотя одновременно настаивает, что русская власть принесла этим народам блага цивилизации.