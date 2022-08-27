Простота хуже воровства, или Как „инвестору“ остаться без крыши над головой

Дня не бывает, чтобы в полицию не поступало хотя бы одного сообщения о мошенничестве, связанном с инвестициями или с банковским счетом. В запасе у аферистов немало схем обмана: одних лишают банковских сбережений, других вынуждают взять быстрый кредит.

„Весной один мужчина предпенсионного возраста стал жертвой обмана, на нем теперь „висят“ шесть быстрых кредитов“, - привела пример консультант по долгам Юлле Шмидт. Мужчина думал, что инвестирует деньги в криптовалюту, а вместо этого на его имя было оформлено шесть кредитов с высокими процентными ставками. На квартиру мужчины уже наложен арест, скорее всего, впереди его ждут требования от инкассо-фирм и судебное разбирательство.