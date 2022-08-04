В США видят намерение России сфабриковать доказательства по Еленовке

Официальные лица США считают, что Россия пытается сфабриковать доказательства относительно удара по бывшей исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, находящемся под контролем самопровозглашенной „Донецкой народной республики“. Об этом неназванный американский чиновник, знакомый с выводами разведслужб, сообщил агентству AP в среду, 3 августа. Как определили представители американской разведки, Москва пытается создать впечатление, что ответственность за атаку, в результате которой более 50 человек погибли, несет украинская сторона.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 августа заявил, что организация готовит группу экспертов для расследования гибели украинских военнопленных в Еленовке. Гутерриш подчеркнул, что специалистам необходим беспрепятственный доступ, который должны обеспечить обе стороны конфликта.

Украинские военнопленные с „Азовстали“

Территория бывшей исправительной колонии была обстреляна 29 июля. Там содержалась часть украинских военнослужащих, вывезенных в плен с территории мариупольского завода „Азовсталь“ в середине мая. В результате удара по Еленовке свыше 50 человек погибли, более 70 - по информации пророссийских сил - получили ранения.

Россия и Украина обвинили в обстреле друг друга. Так, РФ заявила, что украинские военные использовали для обстрела колонии поставленные США ракетные системы залпового огня HIMARS. Украинские военные отрицают нанесение ракетных или артиллерийских ударов по этому населенному пункту. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что взрыв на территории пенитенциарного учреждения, где содержались украинские военнопленные, был осуществлен руками бойцов ЧВК Вагнера без согласования с Минобороны РФ.

Официальный Киев в тот же день призвал ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК) отправить в Еленовку инспекционную миссию. Позднее Минобороны России заявило, что „официально пригласило“ на место экспертов ООН и МККК для „проведения объективного расследования“. В свою очередь в МККК указали, что не получили ответа на свой запрос посетить колонию.