Хроника происшествий: пьяные на самокатах и велосипедах, ДТП с четырьмя автомобилями

В 7.44 на в волости Кырвекюла Тартуской волости произошло дорожно-транспортное происшествие, где на 1-м километре дороги Кырвекюла-Веснери грузовик Volvo FM-450, которым управлял 27-летний мужчина, из-за густого тумана отклонился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Škoda Superb, которым управляла 30-летняя женщина. Водитель Škoda была доставлена в клинику Тартуского университета.

В 9:55 16-летний юноша без водительских прав, ехавший на мотоцикле KTM в волости Куусалу Харьюского уезда, на 1-м километре дороги Леэси-Хара не справился с управлением и упал. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 10:39 17-летний юноша, выезжающий на велосипеде с велосипедной дорожки на нерегулируемый перекресток на улице Сийсикесе в поселке Сауга (Пярнумаа), столкнулся с автомобилем Peugeot Partner, которым управлял 40-летний мужчина. Скорая помощь доставила велосипедиста в Пярнускую больницу.

В 12:49 произошло ДТП в волости Эльва, где на 2-м километре дороги Ууекюла-Кариярве 57-летний мужчина, управляющий грузовиком Scania R 420 въехал сзади в притормозивший и совершавший правый поворот грузовик Scania R 420, за рулем которого находился 68-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя сбитого грузовика в клинику Тартуского университета.

В 19:05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Таллинне, где на улице Таамсааре ехавшая на велосипеде 67-летняя женщина столкнулась с автомобилем BMW 325D, которым управлял 25-летний мужчина. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:26 58-летний мужчина на велосипеде, ехавший по улице Вабаыхукооли в Таллинне, не справился с управлением и упал. Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.