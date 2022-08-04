Хроника происшествий: пьяные на самокатах и велосипедах, ДТП с четырьмя автомобилями(1)
За последние сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии пострадали 12 человек, произошло одно ДТП с несколькими пострадавшими.
В 7.44 на в волости Кырвекюла Тартуской волости произошло дорожно-транспортное происшествие, где на 1-м километре дороги Кырвекюла-Веснери грузовик Volvo FM-450, которым управлял 27-летний мужчина, из-за густого тумана отклонился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Škoda Superb, которым управляла 30-летняя женщина. Водитель Škoda была доставлена в клинику Тартуского университета.
В 9:55 16-летний юноша без водительских прав, ехавший на мотоцикле KTM в волости Куусалу Харьюского уезда, на 1-м километре дороги Леэси-Хара не справился с управлением и упал. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
В 10:39 17-летний юноша, выезжающий на велосипеде с велосипедной дорожки на нерегулируемый перекресток на улице Сийсикесе в поселке Сауга (Пярнумаа), столкнулся с автомобилем Peugeot Partner, которым управлял 40-летний мужчина. Скорая помощь доставила велосипедиста в Пярнускую больницу.
В 12:49 произошло ДТП в волости Эльва, где на 2-м километре дороги Ууекюла-Кариярве 57-летний мужчина, управляющий грузовиком Scania R 420 въехал сзади в притормозивший и совершавший правый поворот грузовик Scania R 420, за рулем которого находился 68-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя сбитого грузовика в клинику Тартуского университета.
В 19:05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Таллинне, где на улице Таамсааре ехавшая на велосипеде 67-летняя женщина столкнулась с автомобилем BMW 325D, которым управлял 25-летний мужчина. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 19:26 58-летний мужчина на велосипеде, ехавший по улице Вабаыхукооли в Таллинне, не справился с управлением и упал. Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В 20:27 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 25-м километре шоссе Таллинн-Палдиски в волости Харку, где 34-летний мужчина выехал на встречную полосу на автомобиле Mercedes-Benz ML 270 CDI и столкнулся с тремя автомобилями. Столкновение произошло с автомобилем Mercedes-Benz B 200, которым управлял 53-летний мужчина, BMW X5 xDrive, которым управлял 47-летний мужчина, и BMW 330D xDrive, которым управляла 50-летняя женщина. После столкновения Mercedes-Benz выехал в поле, а водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 22:55 на улице Тарту 34 в Муствеэ 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением велосипедом и упал. Его доставили в клинику Тартуского университета.
В 22:59 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на электросамокате, не справился с управлением на улице Пикк в Таллинне и упал. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 00:34 в волости Йыэляхтме произошло ДТП, в котором в поселке Лоо 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электросамокатом и упал. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 03:29 на улице Теллискиви в Таллинне, неустановленный до сих пор водитель электросамоката не справился с управлением, и находящиеся на нем 22-летний мужчина и 21-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упали вместе с транспортным средством. 22-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, 21-летнему человеку медики оказали помощь на месте.
За минувшие сутки задержано 17 водителей автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.