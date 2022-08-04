Энели Ефимова пропустит чемпионат Европы из-за болезни
Энели Ефимова, завоевавшая три золотые медали на молодёжном чемпионате Европы по плаванию в Румынии в начале июля, вынуждена пропустить взрослый чемпионат Европы из-за болезни.
Ефимова во вторник вернулась из тренировочного лагеря в Словакии, по прибытию в Эстонию, она сдала анализы, которые подтвердили, что простуда оказалась серьезнее, чем предполагали изначально и что в ближайшие недели необходимо сосредоточиться на лечении.
По словам главного тренера сборной Эстонии по плаванию Тони Мейели, подготовка остальных спортсменов идет по плану.
Сборную Эстонии на чемпионате Европы будут представлять:
• Крегор Цирк (200 м и 400 м вольным стилем, 100 м и 200 м баттерфляем)
• Армин Эверт Лелле (100 м на спине, 100 м баттерфляем)
• Даниил Зайцев (50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров баттерфляем, 50 метров на спине)
• Алекс Ахтиайнен (50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров баттерфляем, 50 метров на спине)
• Алекса Голд (100 м и 200 м вольным стилем, 100 м и 200 м на спине)
• Мария Романюк (50 м, 100 м и 200 м брассом, 200 м комплексом)
Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м
Вместе со сборной на ЧЕ поедет главный тренер Тони Мейел, тренеры Том Раштон и Генри Хайн, а также физиотерапевт Мариус Унт.