МНЕНИЕ | В поисках образа победы. Как Запад представляет себе послевоенный мир(29)
Бои и обстрелы в Украине продолжаются более четырех месяцев и могут затянуться на неопределенное время. Действующие политики и военные эксперты говорят о войне на истощение, в которой ни одна из сторон не имеет сегодня решающего преимущества, но рассчитывает вскоре накопить силы для сокрушительного удара. Предсказание даже приблизительных сроков и вариантов развития событий выглядит сейчас бессмысленным занятием. Тем не менее, желаемые очертания послевоенного мира можно и нужно обдумывать заранее.
Задача Украины выглядит простой и понятной: полное освобождение своей территории и восстановление разрушенной страны при помощи западных союзников. В России внятные цели войны до сих пор не сформулированы и подменяются противоречивыми декларациями, а ее вероятные побудительные мотивы описываются, скорее, в терминах криминальной психиатрии, как навязчивое желание просто уничтожить Украину. Но есть третья сторона конфликта, не участвующая в боях, но поставляющая Киеву оружие и оказывающая другую разнообразную помощь, а также вступившая с Москвой в прямую экономическую, дипломатическую и идейную (но пока не военную) конфронтацию. Речь идет об объединенном Западе, который подчеркивает свое единство и часто заявляет согласованную позицию от имени G7, НАТО или ЕС. В последних числах июня состоялись три саммита этих организаций, по итогам которых вновь прозвучало твердое намерение поддерживать Украину в войне так долго, как это понадобится, до полной победы.