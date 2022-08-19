МНЕНИЕ | В поисках образа победы. Как Запад представляет себе послевоенный мир

Задача Украины выглядит простой и понятной: полное освобождение своей территории и восстановление разрушенной страны при помощи западных союзников. В России внятные цели войны до сих пор не сформулированы и подменяются противоречивыми декларациями, а ее вероятные побудительные мотивы описываются, скорее, в терминах криминальной психиатрии, как навязчивое желание просто уничтожить Украину. Но есть третья сторона конфликта, не участвующая в боях, но поставляющая Киеву оружие и оказывающая другую разнообразную помощь, а также вступившая с Москвой в прямую экономическую, дипломатическую и идейную (но пока не военную) конфронтацию. Речь идет об объединенном Западе, который подчеркивает свое единство и часто заявляет согласованную позицию от имени G7, НАТО или ЕС. В последних числах июня состоялись три саммита этих организаций, по итогам которых вновь прозвучало твердое намерение поддерживать Украину в войне так долго, как это понадобится, до полной победы.

Но как на Западе представляют себе эту победу, и каковы признаки ее достижения? Очевидно, одним из главных свидетельств стало бы восстановление контроля Украины над всей своей территорией, что могло бы случиться в результате успеха в боях или добровольного отступления российских войск вследствие перемен в Кремле и обретения неких договоренностей в новых условиях. Но иногда упоминаются и другие критерии победы. Например, министр обороны США Ллойд Остин накануне первого совещания союзников в Рамштайне сказал, что желательно ослабить Россию до такой степени, „чтобы она не могла делать такие вещи, которые она сделала“. ЕС принял решение в рамках шестого пакета санкций сократить экспорт российской нефти и нефтепродуктов на 90% до конца года (исключение сделано для нефтепровода „Дружба“) и отказаться от российского газа в течение ближайших двух лет. Перспективной выглядит идея установки предельных цен на российскую нефть в глобальном масштабе. Украина в рекордно короткие сроки получила статус кандидата на вступление в ЕС. Эти события, при всем их разнообразии, объединены стремлением создать некий новый тип отношений с Россией и вокруг России в ближайшем будущем.