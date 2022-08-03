Внезапно умер бывший футболист сборной Латвии Андрей Рубин

Рубин участвовал в чемпионате Европы 2004 года вместе со сборной Латвии, за свою карьеру футболист на позиции полузащитника представлял клубы Латвии, России, Швеции, Англии и Азербайджана. Рубин несколько раз становился чемпионом Латвии и обладателем Кубка Латвии.

В составе сборной Латвии Рубин провел 117 игр, в которых забил девять мячей. По количеству игр, сыгранных в сборной, он уступает только бывшему капитану команды Виталию Астафьеву. Бывший полузащитник также стал рекордсменом – в сборной Латвии по футболу он провел 59 матчей подряд. В Латвийской футбольной сборной Рубин дебютировал 10 ноября 1998 года в контрольном матче против Туниса. Его последняя игра состоялась в октябре 2011 года, в конце квалификационного цикла чемпионата Европы против Хорватии.

Рубин начинал карьеру в „Ауде“, играя в первой лиге Латвии, а в 1997 году перешел в шведский клуб „Остерс“. Через год футболист вернулся в Латвию и укрепил „Сконто“, где провел успешных три года, а затем начал зарубежную карьеру. Сначала он присоединился к известному английскому клубу Crystal Palace из Лондона, а затем перебрался в Россию и играл за московский „Спартак“ и ярославский „Шинник“.

В конце 2007 года Рубинс снова вернулся в Латвию и провел полгода в Liepājas metalurgs, а следующие пять лет играл в Азербайджане, представляя бакинские Inter, Qarabaq и Simurq.

В марте этого года вышла автобиография Рубина „Я сидел только раз“. В последние годы бывший футболист занимался тренерской работой.

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