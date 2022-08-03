Резкое обострение конфликта: Азербайджан потребовал демилитаризации Нагорного Карабаха

„Присутствие Вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы Российской Федерации, остается источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы“, — говорится в сообщении.

Военное ведомство Азербайджана сообщило, что 3 августа армянские военнослужащие „совершили диверсионно-террористический акт“ против азербайджанских, что привело к гибели одного военного со стороны Баку. Также силы Армении пытались захватить сопку в горной цепи на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (по договору от 10 ноября 2020 года возвращены в состав Азербайджана).

В ответ на эти действия Баку провел операцию „Возмездие“. Во время нее были взяты под контроль несколько „важных господствующих высот“, там идут „инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог“. Кроме того, были уничтожены позиции „незаконных армянских вооруженных формирований“, нанесен авиаудар по воинской части.

Военные Нагорно-Карабахской республики 3 августа сообщили о применении со стороны Азербайджана гранатометов и зенитных ракетных комплексов, в результате чего погибли два военнослужащих-контрактника и 14 были ранены. В республике объявили частичную мобилизацию, передает РБК.

МИД Армении в своем заявлении по поводу ситуации подтвердил „свою приверженность повестке дня установления мира и стабильности в регионе“ и призвал „международное сообщество принять меры для прекращения агрессивного поведения и действий Азербайджана“. В ведомстве отметили, что считают недопустимыми попытки Баку „в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре“.

Минобороны России сообщило, что миротворцы зафиксировали нарушение Азербайджаном режима прекращения огня. „Командованием Российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки“, — говорится в сообщении.