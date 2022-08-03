ФОТО И ВИДЕО | Что происходит в Нарве? У памятника-танка собралось множество людей. Порядок обеспечивает полиция

Как сообщает наш корреспондент, судя по всему, люди у Т-34 собрались стихийно. Ситуация спокойная и благожелательная. Проезжающие мимо автомобили сигналят собравшимся.

По словам людей, их привело к памятнику опасение, что танк могут тайно демонтировать. Люди подозревают, что демонтаж могут произвести без решения горуправы.

Многие из собравшихся сказали, что получили из разных источников сообщение о том, что организуется сбор людей у танка в 17 часов. Однако организаторов акции нашему корреспонденту найти так и не удалось.

„Полиция следит за порядком, чтобы не было провокаций и не использовалась бы запрещенная символика“, - сообщил Delfi пресс-секретарь полиции. По его словам, ситуация спокойная, нарушений правопорядка не зафиксировано.

На месте находятся патрульные экипажи, патруль со служебной собакой и два экипажа группы быстрого реагирования.

По оценке полиции, к памятнику съехались более ста автомобилей, по последним данным - 117.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала Delfi, что в среду в социальных сетях стала распространяться информация о том, что сегодня в 17 часов будет произведен демонтаж монумента, поэтому люди и собрались у танка. По словам Райк, речь идет о провокации, и она надеется, что вечер пройдет спокойно.

„Мы со своей стороны заверяем, что это - провокация, и это то, что мы можем в данный момент сделать“, - сказала Райк. Она также добавила, что сегодняшние события показывают, насколько взвинчена ситуация в обществе.

„Эта тема очень сложная, и позиция нарвитян отличается от позиции других эстонцев, мы имеем дело с конфликтом ценностей“, - отметила Райк.

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