ФОТО | „Седьмого пакета недостаточно“. Рейнсалу на встрече с президентом Украины: мы должны усилить давление на Россию
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу встретился сегодня в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить жестокую войну кремлевского режима в Украине и выразить непоколебимую поддержку Украине.
Во время встреч с президентом Зеленским и премьер-министром Шмыгалем министр иностранных дел Рейнсалу подчеркнул, что, несмотря на то, что Россия продолжает бесчеловечную войну в Украине, необходимо начинать восстановление Украины.
„Мы должны перестать давать обещания и приступить к работе“, – сказал Рейнсалу на встрече с премьер-министром Шмыгалем. „Приближается зима, и у многих людей нет крова из-за разрушений, нанесенных Россией. Сейчас самое время начать работу“.
Рейнсалу добавил, что цена агрессии для России должна быть как можно более высокой. Мы будем и дальше вносить предложения о более жестких и эффективных санкциях. Мы также должны совместно не допустить уклонения России от санкций. Для улучшения реализации санкций Евросоюз в конце июля принял седьмой санкционный пакет, который запретил импорт золота, что является крупнейшей статьей экспорта России после энергоносителей.
„Седьмого пакета санкций недостаточно. Мы должны продолжить работу по введению дальнейших санкций в отношении российских энергоносителей“, – сказал Рейнсалу, добавив, что Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и для этого должны быть использованы замороженные российские активы.
„Россия нарушила все принципы и соглашения международного права жестокой войной в Украине и несет ответственность за репарации“, – отметил он. „У нас есть моральное обязательство призвать к ответственности преступников войны и агрессии. От этого зависит серьезность миропорядка, основанного на правилах“, – сказал Рейнсалу.
На встречах Рейнсалу сказал, что приветствует июньское историческое решение Евросоюза предоставить Украине статус страны-кандидата. „Моя цель на встрече состояла в том, чтобы выяснить, в какой сфере и в какой поддержке от нас Украина больше всего нуждается при вступлении в ЕС“, – сказал он и добавил, что Эстония также поддерживает движение Украины в сторону НАТО.
Всего Эстония и ее жители пожертвовали Украине около 20 миллионов евро на гуманитарную помощь и около 245 миллионов евро на оборонную помощь, что составляет треть годового оборонного бюджета Эстонии. Более 48 000 украинцев, что составляет почти 3,7% населения Эстонии, укрылись в Эстонии от зверств России. „Сегодня я увидел силу Украины. Украина не устала“, – сказал Рейнсалу. „И мы тоже не можем устать. Россия должна проиграть эту войну“. Президент Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь и непрерывную поддержку, оказываемую Украине.