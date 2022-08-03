ФОТО | „Седьмого пакета недостаточно“. Рейнсалу на встрече с президентом Украины: мы должны усилить давление на Россию

Во время встреч с президентом Зеленским и премьер-министром Шмыгалем министр иностранных дел Рейнсалу подчеркнул, что, несмотря на то, что Россия продолжает бесчеловечную войну в Украине, необходимо начинать восстановление Украины.

„Мы должны перестать давать обещания и приступить к работе“, – сказал Рейнсалу на встрече с премьер-министром Шмыгалем. „Приближается зима, и у многих людей нет крова из-за разрушений, нанесенных Россией. Сейчас самое время начать работу“.

Рейнсалу добавил, что цена агрессии для России должна быть как можно более высокой. Мы будем и дальше вносить предложения о более жестких и эффективных санкциях. Мы также должны совместно не допустить уклонения России от санкций. Для улучшения реализации санкций Евросоюз в конце июля принял седьмой санкционный пакет, который запретил импорт золота, что является крупнейшей статьей экспорта России после энергоносителей.

„Седьмого пакета санкций недостаточно. Мы должны продолжить работу по введению дальнейших санкций в отношении российских энергоносителей“, – сказал Рейнсалу, добавив, что Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и для этого должны быть использованы замороженные российские активы.

„Россия нарушила все принципы и соглашения международного права жестокой войной в Украине и несет ответственность за репарации“, – отметил он. „У нас есть моральное обязательство призвать к ответственности преступников войны и агрессии. От этого зависит серьезность миропорядка, основанного на правилах“, – сказал Рейнсалу.

На встречах Рейнсалу сказал, что приветствует июньское историческое решение Евросоюза предоставить Украине статус страны-кандидата. „Моя цель на встрече состояла в том, чтобы выяснить, в какой сфере и в какой поддержке от нас Украина больше всего нуждается при вступлении в ЕС“, – сказал он и добавил, что Эстония также поддерживает движение Украины в сторону НАТО.