МАГАТЭ: Запорожская АЭС „полностью вышла из-под контроля“

„На станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. То, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезно и опасно“, - подчеркнул Гросси. Была нарушена физическая неприкосновенность станции, указал он, сославшись на обстрелы в начале войны, когда АЭС была захвачена российскими войсками.

По словам Гросси, на станции возникла „парадоксальная ситуация“, когда АЭС контролируется Россией, но украинский персонал продолжает руководить ее работой, что приводит к неизбежной напряженности. Хотя у МАГАТЭ есть некоторые контакты с персоналом, они „несовершенны“ и „неоднородны“, рассказал Гросси.

МАГАТЭ „умоляет“ допустить агентство на станцию

Глава МАГАТЭ также заявил, что у агентства нет уверенности, что АЭС получает все, что ей необходимо, поскольку были нарушены цепочки поставок оборудования и запасных частей, пишет DW.

„Для предотвращения ядерной аварии“ МАГАТЭ необходимо провести инспекцию на АЭС, чтобы гарантировать, что ядерный материал находится под защитой, призвал Гросси. „И именно поэтому я с самого первого дня настаивал на том, чтобы мы могли поехать туда, чтобы провести эту оценку безопасности и охраны, выполнить ремонт и оказать помощь, как мы уже делали это в Чернобыле“, - заявил он, призвав Россию и Украину к сотрудничеству.

„Я умоляю как международный государственный служащий, как глава международной организации, я умоляю обе стороны разрешить выполнение этой миссии“, - сказал Гросси.

Ранее в интервью DW директор МАГАТЭ назвал организацию такой поездки в текущих условиях „сложной задачей“. Причина в том, что станция находится в зоне боевых действий, где продолжаются обстрелы, а миссия должна проходить под контролем не только ООН, но и Украины, так как МАГАТЭ считает эту страну „единственным легитимным владельцем АЭС“.