ЧП и криминал
03.08.2022, 17:22

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне Станислава

 
Станислав
Станислав
ФОТО: Politsei | Ekspress Meedia

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего таллиннца Станислава, которого близкие последний раз видели в воскресенье.

Станислав проживает в Копли, но дома его нет. У мужчины проблемы с памятью, он и раньше ошибался с дорогой, когда возвращался домой.

Станислав ростом 160 см, полноватого телосложения, лысый. По всей вероятности, одет в серые тренировочные брюки и спортивную обувь черного цвета. Носит полосатую футболку.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии