03.08.2022, 17:22
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне Станислава
ФОТО: | Ekspress Meedia
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего таллиннца Станислава, которого близкие последний раз видели в воскресенье.
Станислав проживает в Копли, но дома его нет. У мужчины проблемы с памятью, он и раньше ошибался с дорогой, когда возвращался домой.
Станислав ростом 160 см, полноватого телосложения, лысый. По всей вероятности, одет в серые тренировочные брюки и спортивную обувь черного цвета. Носит полосатую футболку.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.