Бизнес у эстонских продавцов топлива идет прекрасно. Оборот только растет

Крупнейший на эстонском рынке продавец топлива - компания Olerex - получила доход с продаж в 2021 году в размере 409 млн евро. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Чистой прибыли предприятие за прошлый год заработало около 3,5 млн евро. Экономический анализ показывает, что начавшаяся в феврале война в Украине не оказала существенного влияния на деятельность компании.

Второй по значимости на эстонском рынке продавец топлива - Alexela - еще не обнародовал итоговые результаты работы за 2021 год. Но есть данные, что во втором квартале 2022 года облагаемый налогом оборот превысил 165 млн евро.

Компания Neste тоже добилась в прошлом году по сравнению с 2020 годом прекрасных результатов: доход с продаж составил около 200 млн евро. А чистая прибыль - а районе 1,5 млн евро.

„Волотильность цен на сырую нефть продолжится и в 2022году, а новые волны пандемии Covid-19 могут повлечь за собой риски в спросе на нефтепродукты и темпы восстановления экономики“, - пишет в своем отчете Neste.