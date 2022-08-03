Правдив ли доклад польской разведки о катастрофическом состоянии украинской армии?
По российским соцсетям разошёлся конспект доклада, якобы опубликованного польским Агентством разведки (AW). Доклад рассказывает о будто бы реальных потерях Украины, отмечая, что в ВСУ сложилось „катастрофическое положение“. Мы проверили, публиковало ли AW такой доклад.
Российские Telegram-каналы распространили краткое изложение доклада, якобы составленного Агентством разведки Польши (Agencja Wywiadu, AW). В постах говорится, что „согласно документу, в соединениях ВС Украины сложилось катастрофическое положение“. Далее доклад якобы детально описывает плачевное состояние ВСУ и отмечает, что правительство Украины пытается скрыть реальное положение дел как от противников, так и от союзников. Суммарно Telegram-посты с конспектом доклада набрали более миллиона просмотров (канал „Сварщики“ — почти 900 000, „Соловьёв“ — 290 000, „Colonelcassad“ — 252 000, „Шейх Тамир“ — 132 000). Несколько российских СМИ (например, „Царьград“, РИА „ФАН“ и „Новостной фронт“) тоже процитировали польский доклад в своих публикациях.
Все найденные нами публикации с упоминанием доклада указывают, что источник информации — Агентство разведки Польши: „информация поступила от агентства разведки Польши“, „польское агентство сообщает“, „обнародованные данные польского агентства разведки указывают“ и т. д. Судя по формулировкам, доклад должен находиться в открытом доступе. Тем не менее ни одна из публикаций не дает ссылку на оригинал доклада на польском языке. В соцсетях есть несколько публикаций того же самого конспекта на польском и английском, которые практически дословно повторяют русский текст. Но поскольку русскоязычные Telegram-посты были опубликованы раньше, скорее всего, польский и английский варианты — только лишь переводы русскоязычного оригинала.
Согласно конспекту из российских Telegram-каналов, главные тезисы доклада заключаются в следующем:
Украинские войска теряют более 300 человек в сутки, при этом правительство Украины скрывает реальное число потерь для предотвращения паники среди населения.
Благодаря точным ударам России по штабам и базам ВСУ, за последние три месяца погибли около 4600 лучших украинских военных: старших офицеров, инструкторов и наёмников.
Поскольку воюющие в Донбассе украинские солдаты — от рядового до командира батальона — плохо подготовлены, командуют боевыми действиями иностранные советники из США, Великобритании и Канады.
Президент Зеленский приказал любой ценой удержать линию Славянск — Краматорск — Торецк до конца августа 2022 года.
30 000 украинских военных проходят спецподготовку в Польше, Великобритании и Германии. К концу августа из них будут сформированы четыре новые бригады. При этом польские спецслужбы „скептически относятся к заявлениям Киева о подготовке на Украине указанных четырёх бригад“ и считают, что Украина вводит союзников в заблуждение ради получения нового вооружения.
Украина рассчитывает, что Польша введёт на запад Украины две свои бригады — „6 ОВДБр и 25 ОДШБр“.
Поставленные Киеву американские гаубицы М-777 используются не по назначению, вместо обороны украинцы используют орудия для обстрела городов. Кроме того, украинские военные не способны управлять сложными артиллерийскими системами, поэтому на позициях ими руководят иностранные наёмные инструкторы.
Такой набор тезисов больше напоминает подборку публикаций российских СМИ, чем разведданные польских спецслужб. Мы не можем точно оценить достоверность большинства утверждений, основываясь на противоречивых данных в открытых источниках. Поэтому мы лишь делимся наблюдениями по некоторым из пунктов конспекта.
Первый пункт — о гибели более 300 украинских бойцов в сутки — противоречит всем оценкам, упомянутым в польских СМИ. 31 мая Зеленский сказал, что Украина теряет 60–100 бойцов в день. 9 июня советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери составляют 100–200 человек. 15 июня глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что ВСУ теряют убитыми около 100 человек в сутки, а ранеными — примерно 100–300. А 22 июля Зеленский сказал, что Украина сократила потери и теперь теряет около 30 бойцов в день. Ни одно польское СМИ не упоминает число в 300 убитых, якобы указанное в докладе AW. В то же время российские СМИ писали, что число 60–100 убитых, названное Зеленским в конце мая, занижено в три раза и на самом деле составляет до 300 погибших в день.
Второй пункт — об ударах ВС РФ по командным штабам ВСУ — противоречит многочисленным сообщениям польских СМИ о том, что Россия уничтожает гражданские объекты в Украине. Президент и премьер-министр Польши тоже не раз осуждали действия России в отношении мирного населения. Нам не удалось найти ни одной публикации польских СМИ, которая бы упоминала уничтожение военных баз и штабов ВСУ.
Пункты номер три и пять — об иностранных наёмниках и тренировке украинцев в Польше — кажутся сомнительными. С первых дней вооружённого конфликта с Россией Польша была одним из важнейших союзников Украины. Вряд ли служба разведки Польши обнародовала бы военную информацию, которая могла бы навредить их военным планам. В конце апреля бывший главнокомандующий польской армией осудил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за публичное заявление о тренировке украинских солдат в Польше. По словам польского генерала, своими высказываниями Джонсон подверг риску успех военной операции и жизни солдат.
Шестой пункт — о вводе двух польских бригад на запад Украины — получил особое внимание в российских СМИ. На следующий день после появления конспекта частый гость российских ток-шоу Яков Кедми, представляющийся военным экспертом и бывшим израильским разведчиком, написал в своём Telegram-канале о скором вводе 6-й и 25-й польских бригад в Украину. Слова Кедми растиражировали десятки российских изданий: „Политолог Кедми анонсировал вторжение польской армии на Западную Украину уже в августе“. Часть СМИ написала, что Польша хочет помочь Украине высвободить часть украинских сил для переброски в Донбасс. Другие повторили уже звучавшее в СМИ мнение главы МИД РФ Сергея Лаврова, что таким образом Польша планирует взять под свой протекторат часть территорий Западной Украины. Эти заявления опроверг пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Аббревиатуры польских бригад 6 ОВДБр и 25 ОДШБр кажутся неправдоподобными. Такие обозначения используются в российской военной номенклатуре: отдельная воздушно-десантная бригада (ОВДБр) и отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр). В польской армии 6-я бригада называется „6-я воздушно-десантная бригада“, 6 ВДБ (6 Brygada Powietrznodesantowa, 6 BPD), а 25-я бригада — „25-я воздушная кавалерийская бригада“, 25 ВКБ (25 Brygada Kawalerii Powietrznej, 25 BKPow).
Принимая во внимание такое количество сомнительных утверждений и несостыковок, а главное, отсутствие первоисточника, можно с высокой долей вероятности утверждать, что упомянутого доклада AW не существует, а автор фейкового конспекта — один из российских Telegram-каналов. И уже оттуда его скопировали десятки российских СМИ и пользователей соцсетей.
Итог: Фейк