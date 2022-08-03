Правдив ли доклад польской разведки о катастрофическом состоянии украинской армии?

Поставленные Киеву американские гаубицы М-777 используются не по назначению, вместо обороны украинцы используют орудия для обстрела городов. Кроме того, украинские военные не способны управлять сложными артиллерийскими системами, поэтому на позициях ими руководят иностранные наёмные инструкторы.

30 000 украинских военных проходят спецподготовку в Польше, Великобритании и Германии. К концу августа из них будут сформированы четыре новые бригады. При этом польские спецслужбы „скептически относятся к заявлениям Киева о подготовке на Украине указанных четырёх бригад“ и считают, что Украина вводит союзников в заблуждение ради получения нового вооружения.

Ни на сайте AW, ни на его страницах в соцсетях , ни в польских СМИ упоминаний доклада не нашлось.

Все найденные нами публикации с упоминанием доклада указывают, что источник информации — Агентство разведки Польши: „информация поступила от агентства разведки Польши“, „польское агентство сообщает“, „обнародованные данные польского агентства разведки указывают“ и т. д. Судя по формулировкам, доклад должен находиться в открытом доступе. Тем не менее ни одна из публикаций не дает ссылку на оригинал доклада на польском языке. В соцсетях есть несколько публикаций того же самого конспекта на польском и английском , которые практически дословно повторяют русский текст. Но поскольку русскоязычные Telegram-посты были опубликованы раньше, скорее всего, польский и английский варианты — только лишь переводы русскоязычного оригинала.

Российские Telegram-каналы распространили краткое изложение доклада, якобы составленного Агентством разведки Польши (Agencja Wywiadu, AW). В постах говорится, что „согласно документу, в соединениях ВС Украины сложилось катастрофическое положение“. Далее доклад якобы детально описывает плачевное состояние ВСУ и отмечает, что правительство Украины пытается скрыть реальное положение дел как от противников, так и от союзников. Суммарно Telegram-посты с конспектом доклада набрали более миллиона просмотров (канал „Сварщики“ — почти 900 000, „Соловьёв“ — 290 000, „Colonelcassad“ — 252 000, „Шейх Тамир“ — 132 000). Несколько российских СМИ (например, „Царьград“ , РИА „ФАН“ и „Новостной фронт“ ) тоже процитировали польский доклад в своих публикациях.

Такой набор тезисов больше напоминает подборку публикаций российских СМИ, чем разведданные польских спецслужб. Мы не можем точно оценить достоверность большинства утверждений, основываясь на противоречивых данных в открытых источниках. Поэтому мы лишь делимся наблюдениями по некоторым из пунктов конспекта.

Первый пункт — о гибели более 300 украинских бойцов в сутки — противоречит всем оценкам, упомянутым в польских СМИ. 31 мая Зеленский сказал, что Украина теряет 60–100 бойцов в день. 9 июня советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери составляют 100–200 человек. 15 июня глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что ВСУ теряют убитыми около 100 человек в сутки, а ранеными — примерно 100–300. А 22 июля Зеленский сказал, что Украина сократила потери и теперь теряет около 30 бойцов в день. Ни одно польское СМИ не упоминает число в 300 убитых, якобы указанное в докладе AW. В то же время российские СМИ писали, что число 60–100 убитых, названное Зеленским в конце мая, занижено в три раза и на самом деле составляет до 300 погибших в день.

Второй пункт — об ударах ВС РФ по командным штабам ВСУ — противоречит многочисленным сообщениям польских СМИ о том, что Россия уничтожает гражданские объекты в Украине. Президент и премьер-министр Польши тоже не раз осуждали действия России в отношении мирного населения. Нам не удалось найти ни одной публикации польских СМИ, которая бы упоминала уничтожение военных баз и штабов ВСУ.